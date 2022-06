Auto fährt in Berlin in Menschenmenge - ein Toter

Passanten halten Fahrer fest Auto fährt in Berlin in Menschenmenge - ein Toter

Das Auto fuhr laut Polizei zunächst in eine Menschenmenge und kam später in einem Schaufenster zum Stehen.

In Berlin fährt ein Auto in eine Menschenmenge. Es gibt laut Feuerwehr einen Toten und mehrere Verletzte. Der Fahrer des Wagens wird derzeit von Einsatzkräften festgehalten. Ob es sich um einen Unfall oder Absicht handelt, ist laut Polizei noch unklar.

In der westlichen Berliner Innenstadt ist ein Auto auf einen Bürgersteig und dort in eine Menschengruppe sowie in ein Geschäft gefahren. Der Vorfall ereignete sich um etwa 10.30 Uhr auf der Tauentzienstraße auf Höhe der Rankestraße, nahe der Gedächtniskirche und dem Ku'damm. Wie die Polizei mitteilte, soll es einen Toten und mehr als ein Dutzend zum Teil schwer Verletzte gegeben haben. In ersten Meldungen war von bis zu 30 Verletzten die Rede gewesen, was sich aber später nicht bestätigte.

Wie Polizeisprecher Thilo Cablitz vor Ort sagte, soll ein Mann am Steuer des Fahrzeugs gesessen haben. Ob es sich um einen Unfall, womöglich infolge eines medizinischen Notfalls, oder Vorsatz handele, werde derzeit noch untersucht.

Der Fahrer sei zunächst in eine Menschengruppe und danach wieder auf die Straße gefahren, so Cablitz - schließlich sei das Auto mit Berliner Kennzeichen mehrere hundert Meter weiter in einem Schaufenster zum Stehen gekommen. Der Fahrer wurde laut Polizeisprecher Cablitz zunächst von Passanten festgehalten und dann an die Polizei übergeben. Er wurde daraufhin festgenommen und anschließend verhört.

Keine Verletzten in Geschäft

Auf einem Foto ist ein Auto zu sehen, das im Schaufenster eines Geschäfts steht. Eine Sprecherin der Parfümerie-Kette Douglas bestätigte den Unfall. Es habe im Geschäft keine Verletzten gegeben.

Laut Kevin Bartke, Sprecher der Feuerwehr, seien etwa 75 ihrer Helfer im Einsatz, wie er ntv sagte. Auf Twitter teilte die Berliner Polizei mit, dass etwa 130 Polizeikräfte im Einsatz seien. Auch mit einem Hubschrauber versuchten sich die Ermittler ein Gesamtbild von der Lage vor Ort machen. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls zu sehen.

Berlins Innensenatorin Iris Spranger zeigte sich schockiert über den Vorfall. "Ich bin in der Lagezentrale und informiere mich laufend. Meine Gedanken und mein tiefes Mitgefühl sind bei allen Betroffenen!", twitterte Spranger. "Ich bin schockiert über den Vorfall in Charlottenburg." An der Gedächtniskirche war im Dezember 2016 ein islamistischer Attentäter in einen Weihnachtsmarkt gefahren. Damals starben zwölf Menschen, mehr als 70 wurden verletzt.