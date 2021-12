Nach dem "Katastrophenjahr" 2020 sind die Hoffnungen auf Besserung groß. Doch auch in 2021 reiht sich ein verheerendes Ereignis an das andere. Die Pandemie wütet weiter, die USA erleben Szenen wie im Bürgerkrieg und Klimakatastrophen toben rund um den Erdball.

Erfahrungen waren gesammelt, Maßnahmen wirkten und endlich wurden auch die Impfstoffe fertig - 2021 sollte das Jahr werden, in dem die Pandemie ihren Schrecken verliert. Doch es kommt anders. Auch 2021 dominieren Negativschlagzeilen über Corona die Berichterstattung. Deutschland ist keine Ausnahme, im Gegenteil. Lange nach Anlaufen der Impfkampagne schießen die Infektionszahlen erneut durch die Decke, wie diese Animation vom 9. Dezember deutlich zeigt.

Bereits im Herbst, als die dritte Welle noch in den Kinderschuhen steckt, sind erste Experten sicher: Das Ausmaß wird alles übertreffen, was vorher geschah. Sie sollten recht behalten.

Die sonst alles überlagernde Pandemie wird im Juni für kurze Zeit von einem brutalen Attentat in den Hintergrund gedrängt. In Würzburg greift ein Mann mehrere Menschen mit einem Messer an. Drei Opfer sterben, fünf werden schwer verletzt.

Wie tief Vorurteile, Ressentiments und Spaltung in der Gesellschaft verankert sind, wird deutlich, als der Fall Gil Ofarim ein Schlaglicht auf die Antisemitismus-Debatte in Deutschland wirft.

Heftig wie selten zuvor wüten Naturgewalten nicht nur weltweit, sondern auch in Deutschland. Besonders verheerend trifft es im Juli den Westen des Landes, als über Nacht gewaltige Niederschlagsmengen fallen und Flüsse und Seen zum Überlaufen bringen.

Schon lange vor der Flut braut sich eine andere Naturgewalt über Deutschland auf. Im Februar treffen Großwetterlagen genau über der Landesmitte in fataler Konstellation aufeinander.

Hier aber wird die Bevölkerung rechtzeitig gewarnt. Viele Menschen bringen sich in Sicherheit und so bleibt trotz mächtiger Schnee- und Eismengen die ganz große, befürchtete Katastrophe aus.

Flut und Schnee in Deutschland sind nur ein Teil der zerstörerischen Boten des Klimawandels. Die Juli-Unwetter etwa beschränken sich nicht nur auf Westdeutschland und die nahen Grenznachbarn - schon zuvor wüten heftige Stürme im Süden Europas.

Auch Australien ist von den Folgen der Erderwärmung massiv betroffen und kämpft seit Jahren mit Plagen biblischen Ausmaßes. Als nach Waldbränden, Überschwemmungen und langer Dürre 2021 endlich eine gute Ernte ansteht, kommen die Mäuse.

Auf einer Kanaren-Insel bricht sich im September eine andere Naturgewalt ihre Bahn: der Vulkan auf La Palma. Monatelang brodelt Lava, Asche und giftiger Staub aus den Kratern in der Cumbre Vieja.

Die glühenden Gesteinsmassen verschlingen weite Teile der Insel - Gebäude. Straßen und Felder fallen ihr zum Opfer. Doch für einige Tage wird ein Haus zum Symbol der Hoffnung.

Am Ende wird auch das Wunderhaus ein Raub der Flammen. Während auf La Palma ganz klar die Naturgewalten hinter den massiven Schäden auf der Insel stecken, herrscht bei der folgenden Mega-Panne noch Unklarheit, ob Mensch oder Natur Verursacher der Misere sind - deren Folgen die internationalen Lieferketten bis heute durcheinanderbringen.

Hat der Kapitän aufgrund von Unachtsamkeit die Schlagader der Weltwirtschaft blockiert, oder steckt wieder die Natur hinter dem unglaublichen Vorfall im Suezkanal?

Während die besten Bergungsspezialisten der Welt mit Hochdruck an der Befreiung des havarierten Mega-Frachters arbeiten, macht sich die Netzgemeinde genüsslich über den Vorfall her. Besonders die vom Schiff gefahrene Warteschleife vor dem Unfall sorgt für Lacher.

Keinesfalls zum Lachen ist folgendes Manöver - geflogen von einem russischen Jet über dem Schwarzen Meer: Das von einem US-Zerstörer aus aufgenommene Video verdeutlicht eindrucksvoll den neu entflammten Konflikt zwischen der NATO und Russland.

Weitaus bedrohlicher als die geostrategischen Muskelspiele mit Russland stellt sich für die USA der Riss in der Gesellschaft nach vier Jahren Trump im Weißen Haus dar. Am 6. Januar gehen Aufnahmen aus Washington um die Welt, die an einen Bürgerkrieg erinnern. Fünf Menschen sterben beim sogenannten "Sturm auf das Kapitol".

Donald Trump wird vorgeworfen, seine Anhänger in einer Rede bewusst aufgeheizt und einen Putschversuch provoziert zu haben. Szenen hinter den Kulissen am Tag der Ausschreitungen lassen tief blicken.

Auch in Afghanistan wird deutlich: Die Weltmacht befindet sich in einer handfesten Krise. Der Rückzug der US-Truppen aus Afghanistan endet in einem massiven Gesichtsverlust für die USA und in einem tödlichen Chaos für die Menschen vor Ort.

Die Katastrophen des Jahres 2021 zeigen auf, dass die Menschheit eine Schicksalsgemeinschaft ist, die zusammenrücken muss, um die anstehenden Herausforderungen zu meistern. In der Corona-Forschung beweist sich schon heute, was mit internationaler Kooperation alles erreicht werden kann. Bleibt zu hoffen, dass die Mächtigen der Welt daraus ihre Lehren für das kommende Jahr ziehen.