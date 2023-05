Drei Männer in Düsseldorf wegen Terror-Verdacht festgenommen

Bomben-Material auf Ebay gekauft Drei Männer in Düsseldorf wegen Terror-Verdacht festgenommen

In Düsseldorf rückt ein SEK-Kommando aus, um eine Wohnung zu durchsuchen. Die Polizisten entdecken dabei wohl Chemikalien, die sich wohl zum Bombenbau eignen, und nimmt drei Männer fest. Unter den Verdächtigen soll sich auch ein polizeibekannter Automatensprenger befinden.

In Düsseldorf hat die Polizei drei Männer festgenommen. Dabei handelt es sich um einen Vater und seine zwei Söhne. Die drei stehen in dem Verdacht, Bombenbauer zu sein. Anfangs gab es wohl einen Terrorverdacht, weshalb die Generalstaatsanwaltschaft die Ermittlungen führt. Allerdings scheinen die drei Verdächtigen keinen terroristischen Hintergrund zu haben. Vielmehr hatten sie offenbar kriminelle Motive.

Die Ermittler sollen laut einem "Spiegel"-Bericht von der Online-Plattform Ebay auf das Trio aufmerksam gemacht worden sein. Grund sei eine Bestellung von Kugellagern und mindestens zwei Chemikalien, die zur Herstellung von Sprengstoff dienen könnten. Entsprechend war bei dem Einsatz ein Spezialeinsatzkommando vor Ort. In der Wohnung entdeckten die Ermittler Chemikalien und scharfe Munition, schreibt der "Spiegel" weiter.

Die beiden Söhne waren 2015 nach einer Serie von Sprengungen von Fahrkartenautomaten in Düsseldorf schon einmal festgenommen worden. Wegen der Sprengungen verurteilt wurde am Ende nur der Jüngere. Er hatte den älteren Bruder in Schutz genommen und wurde zu fünf Jahren Haft verurteilt.



Weitere mögliche Terror-Anschläge in Duisburg und Hamburg

Es gab kürzlich häufiger Polizeieinsätze wegen möglicher Terror-Anschläge. Ende April kam es etwa zu einer Messerattacke in einem Duisburger Fitnessstudio, bei dem vier Menschen verletzt wurden, einer schwebt noch immer in Lebensgefahr. In dem Fall sprach die Polizei von Hinweisen auf eine terroristische Motivation des Verdächtigen.

In Hamburg hat die Polizei ebenfalls zwei Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, einen Selbstmordanschlag mittels Sprengstoffgürtel geplant zu haben. Bei einer Wohnungsdurchsuchung hat die Polizei einige Beweismittel sichergestellt, berichtet die Deutsche Presse-Agentur.