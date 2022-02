In einem Restaurant im bayrischen Weiden brechen in der Nacht zu Sonntag plötzlich mehrere Gäste zusammen. Einer von ihnen stirbt. Vorher hatten sie sich alle eine Flasche Schampus geteilt. Im Nachhinein finden Ermittler die Droge Ecstasy.

Nach dem Tod eines Restaurantbesuchers in Weiden in der Oberpfalz steht fest: In einer Flasche Champagner hat sich die Droge Ecstasy befunden - und zwar "in erheblicher Konzentration", wie der leitende Oberstaatsanwalt Gerd Schäfer sagte. Er verwies auf Ergebnisse einer ersten toxikologischen Untersuchung des Flascheninhaltes. Unklar sei noch, wie die Droge in die Flasche geraten ist. Einen gezielten Anschlag schließen die Ermittler aus. Laut Schäfer besteht der Verdacht der fahrlässigen Tötung.

Die "Bild"-Zeitung berichtete unter Berufung auf Polizeikreise, dass in der Flasche etwa die "1.000-fache Dosis einer 'normalen' Konsumeinheit" des kristallinen Amphetamins Ecstasy gewesen sein soll. Der Champagner sei originalverpackt am Tisch geöffnet worden. Zeugen sagten "Oberpfalz-Medien" zufolge aus, der Schaumwein habe eine blässlich lila Farbe gehabt.

Nach ersten Erkenntnissen hatten sich die Gäste im Alter zwischen 33 und 52 Jahren in dem Lokal eine Flasche mit einem Getränk geteilt. Laut "Der Neue Tag" handelte es sich dabei um eine Drei-Liter-Flasche Champagner der Marke "Moët & Chandon". Bald darauf machten sich jedoch Vergiftungserscheinungen bei allen bemerkbar. Als Polizei und Rettungskräfte eintrafen, lagen einige der Gäste, die aus der Flasche getrunken hatten, auf dem Boden.

Acht Betroffene kamen ins Krankenhaus, ein 52-Jähriger aus dem Landkreis Schwandorf starb noch in der Nacht zum Sonntag. Die anderen schwebten nach Polizeiangaben nicht in Lebensgefahr. Ein Opfer konnte laut Polizei mittlerweile wieder die Klinik verlassen. Eine Sonderkommission namens "Markt" hat die Ermittlungen übernommen. Bis Montagmittag sei bereits ein Teil der Verletzten als Zeugen vernommen worden. Weitere Befragungen stünden aus, so Schäfer.

Das Lokal liegt in der Weidener Innenstadt. Die Ermittler bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 09 61 / 401 22 22 zu melden.