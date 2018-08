Panorama

Familie stirbt in Genua: Helfer finden weitere Tote in Trümmern

Die Hoffnung, Überlebende aus den Trümmern der Morandi-Brücke in Genua zu bergen, schwindet stündlich. Während die Suche nach der Ursache für das Unglück weitergeht, nehmen zahlreiche Menschen Abschied von den Opfern.

Rettungskräfte haben in den Trümmern der eingestürzten Autobahnbrücke in Genua weitere Todesopfer gefunden. Feuerwehrleute entdeckten die Leichen in der Nacht zum Samstag in einem Auto, das unter einem Betonblock begraben lag, wie der italienische Zivilschutz der Nachrichtenagentur AFP sagte. Italienischen Medien zufolge handelt es sich bei den Opfern um eine Familie mit einer neunjährigen Tochter.

Die Zivilschutzbehörde äußerte sich zunächst nicht zur Zahl der neu gefundenen Toten. Bis Freitag hatte die offizielle Opferzahl bei 38 Toten und 15 Verletzten gelegen. Nach Angaben des Zivilschutzes wurden fünf Menschen vermisst. Am Samstag soll bei einer staatlichen Trauerfeier in Genua der Toten gedacht werden.

An dem Gedenken nehmen unter anderem der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte und Genuas Erzbischof, Kardinal Angelo Bagnasco, teil. Aber auch in anderen Städten des Landes wird getrauert: An allen Flughäfen soll es um 11.30 Uhr eine Schweigeminute geben. In der Hauptstadt Rom gehen zwischen 22 und 23 Uhr am Kolosseum ebenso wie am Trevibrunnen und dem Rathaus auf dem Kapitol die Lichter aus, die diese historischen Bauwerke gewöhnlich nachts anleuchten.

Die vierspurige Morandi-Brücke im Westen von Genua war am Dienstag auf einer Länge von rund 200 Metern eingestürzt. Experten vermuten, dass der Einsturz durch den Riss eines Tragseils verursacht worden sein könnte. Die Hoffnung, Überlebende in den Trümmern zu finden, war zuletzt stark gesunken.

Quelle: n-tv.de