Glutheiße Wüstenluft hält Europa fest im Griff. Die für Juni außergewöhnlich hohen Temperaturen können im Freien zu lebensgefährlichen Situationen führen. In Spanien brechen ein Erntearbeiter und ein Spaziergänger in der Hitze zusammen. Ein weiterer Arbeiter schwebt in Lebensgefahr.

Das extreme Sommerwetter mit Temperaturen von über 40 Grad hat in Spanien die ersten Todesopfer gefordert. Ein 17 Jahre alter Landarbeiter habe am Donnerstag in der Provinz Córdoba im Süden Spaniens bei der Ernte einen Hitzschlag erlitten und sei am Freitag wenige Stunden nach einer Notoperation im Krankenhaus gestorben, berichteten Medien unter Berufung auf die Gesundheitsbehörden der Region Andalusien.

In Valladolid nordwestlich von Madrid erlag ein 93 Jahre alter Mann bei einem Spaziergang am Donnerstagabend einem Hitzschlag, wie die Polizei mitteilte. In Murcia im Osten Spaniens lag unterdessen ein 45-jähriger Landarbeiter, der ebenfalls einen Hitzschlag erlitt, in kritischem Zustand im Krankenhaus. Die Regionalregierung von Katalonien im Osten Spaniens reagierte mit einer drastischen Maßnahme und verbot am Freitag zunächst für 48 Stunden generell alle Erntearbeiten.

Aufgrund der Hitze hat der spanische Wetterdienst Aemet für Freitag in 23 Regionen im Norden und im Nordosten des Landes "Alarmstufe Rot" ausgerufen. Dort werden am Nachmittag Höchsttemperaturen von bis zu 43 Grad erwartet. Betroffen sind verschiedene Regionen in insgesamt sieben Provinzen: Barcelona, Huesca, Saragossa, Girona, Lleida, Navarra und La Rioja.

Dass schon im Juni Hitzealarms auf der höchsten Warnstufe ausgelöst werden muss, sei auch für Spanien äußerst ungewöhnlich, erklärte Aemet-Sprecher Rubén del Campodie der spanischen Tageszeitung "El País". Üblicherweise erreichen die Lufttemperaturen erst im Juli oder August solche Spitzenwerte.

In der Hauptstadt Madrid sollte die Quecksilbersäule am Freitag auf 41 Grad, am Samstag sogar auf 42 Grad klettern. Dort galt vorerst aber "nur" die zweithöchste Alarmstufe "Orange". Vor einem heißen Wochenende stehen auch zahlreiche andere Regionen Spaniens. Auf Mallorca soll es Samstag und Sonntag 38 Grad geben.

Ähnlich hohe Temperaturen melden Wetterdienste auch aus mehreren Regionen Frankreichs. In Deutschland muss nach Einschätzung von n-tv Meteorologe Björn Alexander am Wochenende ebenfalls wieder mit teils extremer Hitze gerechnet werden. Dabei könnte auch hierzulande an einzelnen Orten die 40-Grad-Marke erreicht werden.