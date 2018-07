Panorama

Acht junge Fußballer wohlauf: Höhlenrettung in Thailand geht weiter

Tag drei der Rettungsaktion läuft an. Erneut machen sich Taucher auf zu den verbleibenden Jungen und ihrem Betreuer in der Höhle auf. Den bereits geretteten Fußballern geht es gut, wie die Ärzte mitteilen.

Im Höhlendrama von Thailand sind die bislang acht geretteten Jungen nach dem Verlassen der Höhle wohlauf. Die behandelnden Ärzte im Krankenhaus der Provinzhauptstadt Chiang Rai berichteten von minderschweren Lungen-Infekten bei zwei Kindern.

Insgesamt seien die jungen Fußballer jedoch bei guter Gesundheit. Keiner habe Fieber. Die ersten vier durften auch schon ihre Familien sehen. Alle acht sollen jedoch eine weitere Woche zur Beobachtung in der Klinik bleiben. Deswegen können die geretteten Fußballer die Einladung zum WM-Finale in Moskau nicht annehmen. Die Jungen werden das Spiel nach Angaben der Ärzte aber im Krankenhaus im Fernsehen verfolgen dürfen.

Unterdessen begann an der Höhle im Norden des Landes eine neue Rettungsaktion. Nach Angaben der Behörden läuft die Aktion seit Dienstag 10:08 Uhr Ortszeit (05:08 Uhr MESZ). Als Ziel gab Provinzgouverneur Narongsak Osottanakorn aus, bis zum Abend alle Eingeschlossenen herauszuholen. An dem neuen Rettungseinsatz - dem dritten mittlerweile - sind mindestens 19 Spezialtaucher begleitet, die meisten aus dem Ausland. Derzeit sitzen noch vier Jungen und ihr erwachsener Betreuer fest, jetzt schon seit 17 Tagen.

Nach Angaben des Gouverneurs wird er möglicherweise länger dauern als an den ersten beiden Tagen. Grund dafür sei, dass neben den fünf Eingeschlossenen auch vier Retter aus der Höhle geholt werden müssten. Darunter ist auch ein Mediziner, der in der Höhle ausharrte, um im Notfall Erste Hilfe leisten zu können.

Erneut heftiger Regen

Der Weg nach draußen beträgt fast vier Kilometer. Seit Sonntag gelang es den Tauchern nach und nach, acht Jungen in Sicherheit zu bringen. Die Rettungsaktion ist auch ein Kampf gegen die Zeit. Am Dienstag setzte in der Region an der Grenze zu Myanmar wieder heftiger Regen ein. In Südostasien ist gerade Monsun-Saison.

Befürchtet wird, dass durch den Regen das Wasser in der Höhle schnell steigen könnte, so dass die Hilfsaktion abgebrochen werden muss. Möglicherweise wird am Dienstag deshalb versucht, alle restlichen fünf Eingeschlossenen ins Freie zu holen. Offiziell gab es dafür von Seiten der Behörden keine Bestätigung.

Das Drama dauert bereits seit dem 23. Juni. Das Team aus zwölf Jungen und einem erwachsenen Betreuer war bei einem Ausflug in die Tropfsteinhöhle Tham Luang-Khun Nam Nang Non von den Wassermassen überrascht worden. Das jetzt schon mehr als zwei Wochen dauernde Höhlendrama wird weltweit mit großem Interesse verfolgt. Am Montagabend besuchte auch der thailändische Premierminister Prayut Chan-o-cha die Helfer, um sich selbst ein Bild von der Lage zu machen.

Quelle: n-tv.de