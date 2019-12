Riesenparty in Berlin Hunderttausende feiern am Brandenburger Tor

Nicht nur politisch, sondern auch silvestermäßig ist Berlin der Mittelpunkt Deutschlands. Die Partymeile am Brandenburger Tor füllt sich. Zahlreiche Künstler treten auf. In einigen Bereichen der Hauptstadt herrscht in diesem Jahr Böllerverbot.

Berlin ist für Deutschlands größte Silvesterfeier gerüstet: Die Partymeile am Brandenburger Tor ist seit dem Nachmittag geöffnet. Vor den fünf Eingängen bildeten sich schon Schlangen, wie die Sprecherin der Veranstaltung sagte. Besucher müssen mit strengen Sicherheitskontrollen rechnen. Feuerwerk, Flaschen, spitze Gegenstände und größere Taschen sind auf dem Party-Areal verboten. Das Veranstaltungsgelände sei eingezäunt.

Bis zum Jahreswechsel erwarten die Veranstalter Hunderttausende Besucher. Erfahrungsgemäß würden die Eingänge am Brandenburger Tor als erstes am Abend geschlossen, hieß es. Dazu stünde man in Verbindung mit Polizei und Bundespolizei. Am Abend haben sich unter anderem die Boygroup East 17, Schlagerstar Frank Zander und die schwedische Rockband Mando Diao angekündigt.

In der deutschen Hauptstadt sind zum ersten Mal Raketen und Böller nicht nur auf der dortigen Partymeile verboten, sondern auch in einigen Bereichen darüber hinaus. Weil in den vergangenen Jahren in einigen Stadtteilen Gruppen junger Männer Böller auf Polizisten und Feuerwehrleute warfen, legte der Senat zwei zusätzliche Verbotszonen fest. Auf dem Alexanderplatz und in mehreren Straßen an der Pallasstraße in Berlin-Schöneberg darf niemand Feuerwerk dabei haben oder abfeuern. Rund 140 Beamte sollen in den beiden Zonen kontrollieren, ob sich alle daran halten.

Bundesweit entspannte sich bereits zuvor eine Debatte über den Sinn und Unsinn der Böllerei angesichts von Klimaschutz sowie Lärm und Aggressionen rund um die Jahreswechselnacht. Schon Stunden vor Mitternacht gab es aus vielen Regionen Deutschlands zahlreiche Berichte über Verletzte und Brände.