Effektiv und günstig: Diese Merkmale werden dem Corona-Impfstoff Corbevax nach den finalen klinischen Studien zugeschrieben. Das Vakzin soll vor allem in ärmeren Ländern zum Einsatz kommen. In Indien erhält Corbevax eine Notfallzulassung.

Corbevax soll als kostengünstiger Impfstoff vor allem in Schwellen- und Entwicklungsländern das Impfttempo beschleunigen. Das Besondere an dem Vakzin: Es wurde nicht von einem Pharmakonzern oder Biotech-Unternehmen entwickelt, sondern von einem US-Kinderarzt und einer Uni-Professorin. Mit Indien hat nun das erste Land dem Impfstoff eine Notfallzulassung erteilt.

In einem Tweet kündigte Entwickler Peter Hotez an, dass das indische Pharmaunternehmen Biological E. Limited nun die Produktion des Vakzins übernehmen werde und bereits 150 Millionen Dosen bereitstünden. 100 Millionen weitere Dosen werde die Firma monatlich bereitstellen können.

Hinter Corbevax stecken der texanische Kinderarzt am Texas Children’s Hospital Center for Vaccine Development, Hotez, und Dr. Maria Elena Bottazzi, eine Mikrobiologie-Professorin am Baylor College of Medicine. Die weltweit erste Zulassung bezeichnete Hotez als "ersten Schritt, die Welt zu impfen und die Pandemie zu stoppen". Corbevax ist ein auf das Spike-Protein von Sars-CoV-2 zugeschnittener Impfstoff, der deutlich einfacher zu produzieren ist als die mRNA-Vakzine von Biontech/Pfizer oder Moderna.

Nach zwei klinischen Phase-3-Studien an mehr als 3000 Probanden wurde der Impfstoff als sicher und effektiv eingestuft. In der Pressemitteilung zur Studie wird Corbevax eine Wirksamkeit von mehr als 90 Prozent gegen die Alpha-Variante und mehr als 80 Prozent gegen die Delta-Variante zugeschrieben. Omikron wird in dem Statement nicht erwähnt.

Eine weltweite Impfung mit Corbevax würde laut Hotez auch das Aufkommen neuer Varianten verhindern. "Diese Gelegenheit haben wir bisher für die Alpha- und Delta-Variante verpasst. Jetzt haben wir die Chance, eine neue globale Welle zu verhindern, die folgen könnte", sagte der Kinderarzt. Die Technologie zur Entwicklung des Impfstoffs sei zudem bereits an Indonesien, Bangladesh, und Botswana weitergegeben worden.

Experten haben zuvor gewarnt, dass das Horten von Impfstoffen in reichen Ländern und der fehlende Zugang in ärmeren Ländern das Aufkommen neuer Varianten ermöglichen könnten. Die Produktionskosten liegen laut Bottazzi bei 1,50 US-Dollar pro Dosis. In Indien soll das Vakzin für rund 3,30 Dollar auf den Markt kommen - damit wäre Corbevax der günstigste Impfstoff auf dem Markt. Zum Vergleich: Biontech verlangt pro Dosis zwischen 15 und 20 Dollar - je nach Vertrag.