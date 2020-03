Nach einer Italien-Reise entwickelt eine Lehrkraft aus Berlin Krankheitssymptome. Der Test auf das neuartige Coronavirus fällt positiv aus. Die Behörden in der Hauptstadt reagieren sofort und schließen eine Schule. Auch in anderen Bundesländern werden immer mehr Fälle gemeldet.

Das Coronavirus breitet sich in Deutschland weiter aus. Nach den ersten nachgewiesenen Fällen der neuen Infektion in Berlin erwarten die Behörden im Laufe des Tages weitere Testergebnisse. Rund 60 Menschen wurden ausfindig gemacht, die als Kontaktpersonen eines bereits infizierten 22-Jährigen gelten. Darunter sind unter anderem Mitbewohner und Kollegen des jungen Mannes aus Berlin-Mitte. Auch seine Eltern, die aus Nordrhein-Westfalen stammen und in der Hauptstadt zu Besuch waren, wurden isoliert. In Nordrhein-Westfalen gibt es mit mehr als 90 Fällen bisher die größte Häufung von Infektionen in Deutschland.

Am Montagabend wurden nach dem ersten bekannt gewordenen Fall des 22-Jährigen noch zwei weitere Infektionen in der Hauptstadt gemeldet. Es handle sich um einen Mann in Marzahn-Hellersdorf und eine Frau in Mitte, teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit mit. Sie sollen nach bisherigen Erkenntnissen nicht mit dem Fall des erkrankten 22-Jährigen in Verbindung stehen.

Die Lehrkraft aus Marzahn-Hellersdorf habe sich offenbar auf einer Italien-Reise infiziert. Der Mann war mit zwei Gruppen aus 74 Schülern sowie sechs Lehrkräften auf Skifahrt in Südtirol und entwickelte nach der Rückkehr Krankheitssymptome. Er wird nun im Vivantes-Klinikum Kaulsdorf isoliert und behandelt.

Als Vorsichtsmaßnahme bleibt die Emanuel-Lasker-Oberschule im Stadtteil Friedrichshain, an der der Patient unterrichtet, bis auf Weiteres geschlossen. Schüler und Lehrer sollen zu Hause bleiben, bis die Testergebnisse der Kontaktpersonen vorliegen.

Ein erster Coronavirus-Fall wurde am Montagabend unterdessen aus Thüringen gemeldet. Ein 57-jähriger Mann aus dem Saale-Orla-Kreis sei positiv auf den Erreger getestet worden, teilte das Gesundheitsministerium in Erfurt auf Twitter mit. Als Konsequenz bleibt das Gymnasium in Pößneck bis Freitag geschlossen, berichtet der MDR. Der Betroffene habe Kontakt zu zwei Personen an dem Gymnasium gehabt. Der Mann werde im Krankenhaus behandelt, hieß es.

Auch aus Sachsen wurde ein erster Infektionsfall gemeldet. Bei einem 67-Jährigen aus dem Landkreis Sächsische Schweiz/Osterzgebirge sei der Erreger nachgewiesen worden, wie das Gesundheitsministerium des Freistaats mitteilte. Der Mann befinde sich in häuslicher Quarantäne und sei in stabilem Zustand.

Wie die "Märkische Allgemeine Zeitung" unter Berufung auf einen Sprecher des Gesundheitsamts in Potsdam berichtete, wurde das Coronavirus erstmals in Brandenburg nachgewiesen. Der Patient sei "häuslich isoliert" und stabil.

Insgesamt sind in Deutschland bislang rund 170 Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 bekannt, das die Erkrankung Covid-19 verursachen kann. Die meisten Infizierten haben eine leichte Erkältungssymptomatik mit Frösteln und Halsschmerzen oder gar keine Symptome. 15 von 100 Infizierten erkrankten schwer, hieß es vom Robert-Koch-Institut. Sie bekommen etwa Atemprobleme oder eine Lungenentzündung.