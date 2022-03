"Nimmst du diesen Kampf an?", fragte Musk in Richtung Kreml. Eine Antwort gab es bisher nicht.

Tesla-Gründer Elon Musk fordert Russlands Präsidenten Putin auf Twitter "zu einem Kampf Mann gegen Mann" heraus. Der Preis für den Gewinner: die Ukraine. Seinen Aufruf schreibt der Milliardär teils auf Russisch. Er meine es "absolut ernst".

Elon Musk, der reichste Mensch der Welt, hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin zum Zweikampf herausgefordert. Dabei soll es um nichts Geringeres als das Schicksal der Ukraine gehen. "Ich fordere hiermit Wladimir Putin zu einem Kampf von Mann zu Mann heraus. Der Einsatz ist die Ukraine", twitterte der Tesla-Gründer. "Nimmst du diesen Kampf an?", fügte er auf Russisch hinzu.

Der exzentrische Milliardär und Gründer des Luft- und Raumfahrtunternehmens SpaceX richtete den Tweet direkt an den offiziellen englischsprachigen Twitter-Account des 69-jährigen Staatschefs. Er meine es "absolut ernst", schrieb er weiter, nachdem einer seiner 77 Millionen Anhänger fragte, ob Musk sich die Herausforderung auch wirklich überlegt habe.

"Wenn Putin den Westen so einfach demütigen könnte, dann würde er die Herausforderung annehmen. Aber das wird er nicht", fügte er hinzu. Eine unmittelbare Reaktion des Kremls blieb aus.

Der 50-jährige Musk hat die Ukraine bereits massiv unterstützt: Er folgte einer Bitte aus Kiew, indem er seinen Starlink-Internetdienst in der Ukraine aktivierte und Geräte schickte, um die von russischen Militärangriffen betroffenen Gebiete mit Internet zu versorgen. Starlink betreibt ein Netzwerk von mehr als 2000 Satelliten, das den Internetzugang in Gebieten ermöglichen soll, die nicht per Kabel ans weltweite Netz angeschlossen sind. Die Starlink-Geräte könnten dazu beitragen, Internet in Gebieten bereitzustellen, in denen der Zugang aufgrund des Angriffs von Russlands Präsident Wladimir Putin auf Ukraine unterbrochen wurde.