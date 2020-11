Die Polizei in Berlin löst die Kundgebung gegen das Infektionsschutgesetz auf der Straße des 17. Juni mit Wasserwerfern auf.

Vor dem Brandenburger Tor in Berlin demonstrieren in diesen Minuten mehrere Tausend Menschen gegen die Reform des Infektionsschutzgesetzes. Der Großteil von ihnen hält weder Abstand noch wird Maske getragen. Die Polizei kann die Vorgabe nicht durchsetzen und löst die Demo mit Wasserwerfern auf.

Die Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung vor dem Brandenburger Tor in Berlin wird aufgelöst. Wie die Polizei nach einer Reihe von Verstößen gegen die Maskenpflicht mitteilte, erklärte der Versammlungsleiter die Versammlung auf der Straße des 17. Juni für beendet. Die Demonstranten hätten nun die Pflicht, den Versammlungsort zu verlassen. Derweil besprühen die Einsatzkräfte die Demonstranten auch mit Wasserwerfern, nachdem diese mehrfach zum Gehen aufgefordert worden waren. Demonstranten schrien und pfiffen mit Trillerpfeifen. Zahlreiche Menschen wurden von den Beamten abgeführt.

Die Polizei schrieb zuvor bei Twitter, dem Leiter der Versammlung am Brandenburger Tor werde eine letzte Chance zum Umsetzen der Auflagen eingeräumt. Er werde aufgefordert, Einfluss auf die Teilnehmer zu nehmen, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Sollte dies nicht funktionieren, bereite man die Auflösung der Versammlung vor. "Auch der Einsatz von Wasserwerfern ist dann nicht auszuschließen", twitterte die Behörde. Den Aufforderungen zum Tragen von Mund-Nase-Schutz und zum Abstandhalten folgten demnach viele der mehreren Tausend Demonstranten nicht.

Nach den Worten eines Sprechers der Berliner Polizei haben sich im Bereich des Brandenburger Tores mehrere Tausend Demonstranten versammelt und im Bereich der Berliner Marschallbrücke mehrere Hundert Demonstranten. Nach einer Einschätzung liege die Zahl am Brandenburger Tor im mittleren bis oberen vierstelligen Bereich, an der Marschallbrücke im obereren dreistelligen Bereich, so der Sprecher.

Die Proteste beziehen sich auch auf die Reform des Infektionsschutzgesetzes, die heute von Bundestag und Bundesrat beschlossen werden soll. Den Demonstranten war verboten worden, im befriedeten Bezirk um den Bundestag aufzuziehen. Viele Menschen tragen keinen Mund-Nasen-Schutz.

Noch vor der Androhung der Auflösung der Demonstrationen nahm die Polizei bis 10.30 Uhr 30 Anzeigen wegen nicht angelegter Masken oder wegen des Verdachts von Attestfälschungen auf. Die Polizei ist mit bis zu 2200 Beamten aus Berlin und anderen Bundesländern im Einsatz. Zuletzt war es in Leipzig und Frankfurt am Main zu zahlreichen Verstößen und Auseinandersetzungen bei sogenannten Querdenken-Demonstrationen gekommen.