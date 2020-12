Die Schweizer Behörden prüfen derzeit einen ersten Todesfall, der nach einer Covid-Impfung aufgetreten ist. Der Hinweis darauf stammt aus Kreisen von Corona-Skeptikern im Kanton Luzern. Bislang ist allerdings noch unklar, ob ein Zusammenhang zwischen Sterbefall und Impfung besteht.

In der Schweiz ist eine Person nach einer Impfung gegen das Coronavirus gestorben. "Uns ist der Fall bekannt", sagte eine Sprecherin des Gesundheitsdepartements des Kantons Luzern. Die Behörden hätten eine Meldung an das Schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic gemacht, das für die Zulassung von Impfstoffen zuständig ist. Die Sprecherin nannte keine weiteren Einzelheiten. Sie machte auch keine Angaben zu der Frage, ob der Todesfall in Zusammenhang mit der Covid-Impfung stehe.

Die "Luzerner Zeitung" berichtete, ein hochbetagter Geimpfter sei in einem Luzerner Altenheim gestorben. Ob der Tod des Insassen auf den Impfstoff zurückzuführen sei, wollen die Schweizer Behörden noch im Laufe des Tages kommunizieren, schrieb das Blatt. Der erste Hinweis auf den Vorfall geht auf einen Schweizer Corona-Skeptiker zurück: Christoph Pfluger hatte in der Zeitschrift "Zeitpunkt" zuerst darüber berichtet. Danach soll der Betroffene in einem Heim für Demenzkranke an Heiligabend geimpft worden sein, ohne dass das Impfteam zuvor den zuständigen Heimarzt kontaktiert hätte. Laut dem Magazinbericht hatte der Heimbewohner bereits zuvor allergisch auf Grippeimpfungen reagiert und war deshalb nicht mehr geimpft worden. Er habe dann unter Schmerzen der Harnröhre und des Bauches gelitten und sei am Morgen des 29. Dezember gestorben.

Nebenwirkungen wie bei Grippeimpfung

Bisher ist in der Schweiz einzig die Schutzimpfung von Pfizer und Biontech zugelassen. Anlässlich der Zulassung hatte Swissmedic am 19. Dezember geschrieben, dass die häufigsten in den Zulassungsstudien dokumentierten Nebenwirkungen vergleichbar mit jenen nach einer Grippeimpfung seien. Swissmedic werde die Sicherheit des Impfstoffs genau überwachen und Maßnahmen ergreifen, sollten Sicherheitssignale auftreten, hatte es damals geheißen.

In der Schweiz begannen die Corona-Impfungen bereits am Tag vor Weihnachten. Eine der ersten, die den Wirkstoff als Schutz vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus bekam, war eine 90 Jahre alte Frau aus einem Altenheim bei Luzern, teilte die Gesundheitsdirektion des Kantons mit. Die ersten knapp 110.000 Impfdosen waren einen Tag zuvor angeliefert und von der Armee im ganzen Land verteilt worden.