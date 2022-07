So heiß ist es in Deutschland

Temperaturen auf einen Blick So heiß ist es in Deutschland

Vertrocknete Rasenflächen: Blick auf den Rheinpark in Köln.

Die Hitzewelle erfasst Europa mit voller Wucht. Auch in Deutschland drohen rekordhohe Temperaturen. Einzelne Messstationen nähern sich bereits der 40-Grad-Marke. Wie heiß ist es in Ihrer Region? Die aktuellen Wetterdaten auf einen Blick.

Glutheißer Wind wie aus dem Ofen, stechende Sonne, ausdörrende Landschaften: Der Sommer 2022 beschert Deutschland mehr als nur saisonal übliche Tages- und Nachttemperaturen. Die aktuelle Hitzewelle könnte auch hierzulande bisherige Rekordwerte überschreiten. ntv-Wetterexperte Björn Alexander rechnet mit dem bislang wärmsten Tag des Jahres. Im Westen nähern sich einzelne Wetterstationen am 19. Juli 2022 Spitzenwerten von mehr als 40 Grad im Schatten an.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) betreibt ein dichtes Netzwerk aus Hunderten Messstationen, Beobachtungsstellen und Wetterwarten, an denen teils vollautomatisch rund um die Uhr Daten zur aktuellen Wetterlage erhoben und gesammelt werden. Die Aufgaben der DWD-Meteorologen sind gesetzlich geregelt: Als "nationaler Wetterdienst" kümmert sich die Behörde mit Hauptsitz im hessischen Offenbach nicht nur um die Erfassung von Wetterdaten für die breite Öffentlichkeit, sondern auch um spezielle Wettervorsagen wie etwa für den Schiffsverkehr, die Energieversorgung oder den Flugwetterdienst.

Die Messdaten aus den DWD-Stationen liefern die Grundlage für die Einschätzung von Wetterlagen und Klima. Neben den amtlichen Warnungen vor Unwettern, Hitzewellen und anderen meteorologischen Ereignissen kümmern sich die Experten auch um die langfristige Überwachung von Klimadaten und den Wechselwirkungen zwischen Atmosphäre und Umwelt.

Ergänzt werden die DWD-Daten durch Messwerte von Partnern aus dem In- und Ausland: "Welcher Aufwand hinter dem täglichen Wetterbericht steckt, können Zuschauer, Hörer, Internetsurfer oder Zeitungsleser kaum erahnen", heißt es in einer Selbstdarstellung der Bundesbehörde DWD. "Dabei zählt das weltumspannende Beobachtungsnetz der Weltorganisation für Meteorologie WMO mit ihren knapp 190 Mitgliedsstaaten zu den größten und erfolgreichsten technischen Projekten der Menschheit."

Private meteorologische Dienstleister und speziell Wetterseiten nutzen diese Daten, um Tag für Tag möglichst präzise Prognosen abzugeben. Der Wetterbericht bei ntv.de zum Beispiel basiert auf aktuellen Auswertungen für wetter.de. Der DWD dagegen sieht sich an den in einem eigens erlassenen Gesetz verankerten Informations- und Forschungsauftrag gebunden: "Der Deutsche Wetterdienst ist für die Erfüllung der meteorologischen Erfordernisse aller Wirtschafts- und Gesellschaftsbereiche in Deutschland zuständig."