Im New Yorker Stadtteil Brooklyn rammt ein Mann mehrere Menschen mit einem Transporter. Es soll mindestens vier Verletzte geben. Später flieht der Mann zu Fuß, wird aber festgenommen. Ein Stadtrat behauptet, er habe gegenüber der Polizei Suizidgedanken geäußert.

Die New Yorker Polizei hat einen Mann festgenommen, der in Brooklyn mehrere Fußgänger mit einem Transporter überfahren haben soll. Nach Angaben von ABC News bestätigte die Polizei bisher mindestens vier Verletzte. Einer der Verletzten sei in kritischem Zustand und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Transporters sei zunächst geflüchtet, dann aber gestellt worden. Die Hintergründe blieben zunächst unklar.

Auf dem Überwachungsvideo eines Geschäfts ist zu sehen, wie der Fahrer plötzlich von der Straße auf den Gehweg zieht und dort seine Fahrt fortsetzt. Ein Fußgänger kann sich gerade noch vor dem Fahrzeug retten. Zu dem Zeitpunkt folgt bereits mindestens ein Streifenwagen dem Transporter. Ob dieser bereits zuvor die genannten Unfälle verursacht hatte oder die erst nach dem Zeitpunkt der Videoaufnahme erfolgten, ist unklar.

Der New Yorker Stadtrat Justin Brannan twitterte, dass die Polizei den Fahrer des Transporters ansprach. Er soll gesagt haben, er wolle sterben. Dann habe er seine Fahrt auf dem Bürgersteig fortgesetzt.