An der Oberlinklinik in Potsdam hat sich ein verstörendes Gewaltverbrechen ereignet. Am Abend um kurz vor 21 Uhr wurde die Polizei zum Klinikgelände in Potsdam Babelsberg gerufen. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte vier Leichen und eine schwer verletzte Person vor. Eine 51-jährige Frau wurde kurz danach unter dringendem Tatverdacht festgenommen.

Die Toten lagen in verschiedenen Krankenzimmern einer Station im Thusnelda-von-Saldern-Haus. In der Einrichtung werden Menschen mit geistigen oder körperlichen Behinderungen betreut. "Schwere, äußere Gewaltanwendung", so beschreibt die Polizei die Todesursache. Was genau den fünf Menschen zugestoßen ist und ob es sich bei allen um Patienten der Klinik handelt, ist mehrere Stunden nach dem grausigen Fund noch immer unklar. Bis die Angehörigen verständigt sind, will die Polizei keine Angaben zu den Toten machen.

Bei der festgenommenen Frau soll es sich um eine Mitarbeiterin der Klinik handeln. Zum möglichen Motiv liegen noch keine Informationen vor. Ermittelt wird zum Verdacht eines vorsätzlichen Tötungsdelikts. Der genaue Hergang und die Umstände der Tat sind laut Polizei bislang nicht geklärt.

"Derzeit finden umfangreiche Spurensicherungen statt", heißt es seitens der Ermittler. Hinter den Fenstern des Neubau nahe des Eingangs in der Rudolf-Breitscheid-Straße waren in der Nacht Polizisten in Schutzanzügen zu erkennen, die Fotos machten. Neben Rechtsmedizin und Staatsanwaltschaft ist auch die Notfallseelsorge vor Ort.

Zu dem Komplex der Oberlinklinik gehören neben einer Klinik auch Kitas und Schulen, Arbeitsplätze und Wohnbereiche für Menschen mit Behinderung und Beratungsstellen. Der Verein Oberlinhaus beschreibt sich auf seiner Webseite als diakonisches "Kompetenzzentrum für Teilhabe, Gesundheit, Bildung und Arbeit in der Region Berlin-Brandenburg".