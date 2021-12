Maßnahmen in der Pandemie

Maßnahmen in der Pandemie "Wellenbrecher" ist "Wort des Jahres" 2021

Im vergangenen Jahr war "Corona-Pandemie" das "Wort des Jahres". Auch 2021, hat es mit dem Virus zu tun: Die Gesellschaft für deutsche Sprache kürt den "Wellenbrecher" zum Sieger. Aber auch die nachplatzierten Wörter spielen auf die Pandemie an.

Die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) hat "Wellenbrecher" zum "Wort des Jahres" 2021 gewählt. Das Wort stamme aus dem Küstenschutz und werde mittlerweile für Maßnahmen benutzt, die zum Schutz der Bevölkerung in der Corona-Pandemie angewendet werden, erklärte GfdS-Geschäftsführerin Andrea-Eva Ewels in Wiesbaden.

Auf dem zweiten Platz landete "SolidAHRität". Das Wort beziehe sich auf die Hilfsaktionen im Ahrtal nach der Flutkatastrophe. Insgesamt zehn Wörter umfasst die Liste der Gesellschaft für deutsche Sprache. Sieben davon befassten sich mit der Pandemie, sagte Ewels.

Mit der Aktion werden regelmäßig Begriffe gekürt, die das politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben in Deutschland nach Ansicht der Jury sprachlich in besonderer Weise bestimmt haben. Mehr als 2000 Vorschläge gingen in diesem Jahr dazu ein. Im vergangenen Jahr wurde "Corona-Pandemie" zum "Wort des Jahres" gekürt.