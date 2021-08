Die Bundestagswahl am 26. September stellt die politischen Weichen für die kommenden vier Jahre. Diesmal scheint alles offen: Welche Partei wird das Erbe der Ära Merkel antreten? Die wichtigsten Zahlen im Überblick.

Der Wahltermin, der das Ende der Ära Merkel markiert, steht fest: Am Sonntag, 26. September 2021 werden gegen 8.00 Uhr morgens überall in Deutschland die Wahllokale öffnen, um den wahlberechtigten Einwohnern die Stimmabgabe an der Wahlurne zu ermöglichen. Zusammen mit den eingesandten Stimmen der Briefwähler werden sie per Kreuzchen auf den Wahlzetteln die Mehrheitsverhältnisse im 20. deutschen Bundestag bestimmen.

Aufgerufen zur Wahl sind laut erster Schätzung des Statistischen Bundesamtes rund 60,4 Millionen Deutsche, darunter 31,2 Millionen Frauen und 29,2 Millionen Männer. Die Zahl der Wahlberechtigten ist damit wohl geringer als bei der Bundestagswahl 2017, wie der Bundeswahlleiter im Vorfeld mitteilte. Damals hatte es rund 61,7 Millionen wahlberechtigte Personen gegeben.

Grund für den Rückgang, heißt es, sei die demografische Entwicklung: Seit 2017 seien mehr Deutsche gestorben als volljährig wurden und damit ins wahlberechtigte Alter kamen.

Das hat Folgen für das Durchschnittsalter der Wähler und die Altersstruktur der Wahlberechtigten. An der Stimmabgabe können diesmal voraussichtlich weniger Personen unter 30 Jahren sowie zwischen 40 und 59 Jahren teilnehmen als noch bei der Bundestagswahl 2017. "Dagegen werden mehr Wahlberechtigte im Alter von 60 bis 69 Jahren (Generation der 'Babyboomer') sowie von 30 bis 39 Jahren (Kinder der 'Babyboomer') erwartet", fasst der Bundeswahlleiter zusammen.

Hinweis: Infografiken auf Basis von Umfrage-Ergebnissen werden bis kurz vor dem Wahltag laufend aktualisiert.

Zu den Wahlberechtigten gehören etwa 2,8 Millionen Erstwählerinnen und Erstwähler. "Damit haben Erstwählende einen Anteil von 4,6 Prozent an allen Wahlberechtigten", heißt es beim Bundeswahlleiter. "Die Zahl der Erstwählerinnen und Erstwähler umfasst alle jungen Deutschen, die seit der Bundestagswahl 2017 volljährig geworden sind." Das heißt aber auch: Bei der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag dürfen damit Millionen Menschen zum ersten Mal ihre Stimme abgeben, die in ihrem politischen Bewusstsein nie jemand anderen als Angela Merkel im Kanzleramt erlebt haben.

Die fraglichen Geburtsjahrgänge liegen in den Jahren 1999 bis 2003. Die ältesten dieser Erstwähler 2021 waren also gerade erst einmal knapp sechs Jahre alt, als Merkel im November 2005 Bundeskanzlerin wurde und die Nachfolge Gerhard Schröders antrat. Die Frage, ob diese Generation der jungen Erwachsenen bereit für einen Mann als Kanzler ist, dürfte insgesamt jedoch nicht groß ins Gewicht fallen: Die überwiegende Mehrheit der Wählerinnen und Wähler ist durchaus mit männlichen Bundeskanzlern vertraut. Mehr als ein Fünftel der Wahlberechtigten (21,3 Prozent) ist 70 Jahre oder älter.

Wahltermin, Ablauf der Parlamentswahl und die Stimmenauszählung sind in Deutschland bis ins Detail gesetzlich verankert und besonders geschützt. "Jede Wählerin und jeder Wähler hat zwei Stimmen", erklärt der Bundeswahlleiter: "Mit der Erststimme wird der oder die Wahlkreisabgeordnete im Wege der Direktwahl gewählt. Sie wird auf der linken Stimmzettelhälfte abgegeben. Mit der Zweitstimme, die auf der rechten Stimmzettelhälfte vergeben wird, wählt man die Landesliste einer Partei." Fachleute sprechen von einer personalisierten Verhältniswahl. Die Direktwahl per Erststimme sollte einer Zersplitterung der Parteienlandschaft entgegenwirken, führt aber über die Direkt- und Ausgleichsmandate zu neuen Problemen.

Die gleichzeitige Stimmabgabe in einem Land mit mehr als 83 Millionen Einwohnern gleicht einer organisatorischen Meisterleistung, in der die beteiligten Wahlhelfer, Amtsträger und Behörden aber dank regelmäßiger Übung reichlich Erfahrung haben. In jedem der 299 deutschen Wahlkreise treten unterschiedliche Direktkandidatinnen und -kandidaten an. Für jeden Wahlkreis werden daher eigene Stimmzettel gedruckt.

Hinweis: Am 29. August treffen die drei Kanzlerkandidaten bei RTL/ntv ab 20.10 Uhr erstmals in einer TV-Sendung direkt aufeinander.

Auf diesen Stimmzetteln werden in der linken Spalte - für die Wahl mit der Erststimme - die Direktkandidatinnen und -kandidaten und in der rechten Spalte - für die Wahl mit der Zweitstimme - die Landeslisten der Parteien aufgeführt. Die Reihenfolge der Parteinamen auf der rechten Seite des Stimmzettels orientiert sich an der Zahl der Zweitstimmen, die die einzelnen Parteien bei der letzten Bundestagswahl 2017 je Bundesland erzielt haben. Die übrigen Parteien sind in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet. Somit ist die Reihenfolge der Parteien auf den Stimmzetteln innerhalb jedes Bundeslandes einheitlich.

Die CDU zum Beispiel nimmt bei der Bundestagswahl 2021 in 13 der 16 Bundesländer den Listenplatz 1 ein. Nur in Bremen steht die SPD an erster Stelle, in Sachsen die AfD und in Bayern die CSU.

Den Listenplatz 2 belegt in neun Ländern die SPD (Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Bayern, Baden-Württemberg und Saarland), in vier Ländern die AfD (Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen) und in zwei Ländern die CDU (Bremen und Sachsen). Nur in Berlin steht die Linke auf dem zweiten Listenplatz.

Auf Platz 3 taucht die Linke dafür in sechs Ländern auf: Mecklenburg-Vorpommern, Bremen, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen und im Saarland. Die AfD und die FDP übernehmen die Position in jeweils in drei Ländern (AfD in Hessen, Rheinland-Pfalz und in Bayern, FDP in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und in Nordrhein-Westfalen).

SPD und Grüne rangieren in jeweils zwei Ländern auf Platz 3 (SPD in Brandenburg und in Berlin, Grüne in Hamburg und in Baden-Württemberg). Die weiteren Plätze folgen diesem Schema, ausschlaggebend für die Positionierung ist jeweils das Abschneiden bei der Wahl 2017 auf Landesebene.

In der linken Spalte des Stimmzettels sind die Namen der Direktkandidatinnen und Direktkandidaten in der Reihenfolge der Landeslisten aufgeführt. Danach folgen in alphabetischer Reihenfolge die Direktkandidatinnen und -kandidaten von Parteien ohne Landeslisten und von Wählergruppen oder Einzelbewerberinnen und Einzelbewerbern, die für den jeweiligen Wahlkreis zugelassen wurden.

In das Ergebnis der Bundestagswahl fließen auch Stimmen aus dem Ausland ein. Dabei handelt es sich um die Stimmen sogenannter Auslandsdeutscher, also Staatsbürger im wahlberechtigten Alter, die nicht in Deutschland gemeldet sind. Darunter befinden sich nicht nur Seeleute auf Handelsschiffen, Forscher in der Antarktis und Soldatinnen und Soldaten, sondern auch Tausende Berufstätige, die im Auftrag ihres Arbeitgebers im Ausland leben, oder auch Rentner, die ihren Lebensabend in sonnigeren Gefilden verbringen.

Hinweis: Mehr Informationen und Hintergründe zur Bundestagswahl finden Sie hier.

Wählen darf aber nur, wer offiziell in ein Wählerverzeichnis eingetragen ist. Auslandsdeutsche müssen also vor jeder Wahl einen schriftlichen Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis stellen, wie der Bundeswahlleiter betont. Der Antrag muss spätestens am 21. Tag vor der Wahl bei der zuständigen Gemeinde in Deutschland eingegangen sein. Für die Bundestagswahl 2021 endet diese Frist diesmal am 5. September.