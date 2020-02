Ermittler äußern sich zu Terror in Hanau

Pk im ntv-Livestream Ermittler äußern sich zu Terror in Hanau

Die Pressekonferenz ist beendet.

Erste Ermittlungserkenntnisse zum Terror in Hanau können Sie hier nachlesen.

Detaillierte Informationen finden Sie in unserem Liveticker.

Am Mittwochabend waren neun Menschen an zwei verschiedenen Orten erschossen worden. Stunden nach dem Verbrechen entdeckte die Polizei die Leiche des mutmaßlichen Todesschützen in seiner Wohnung. Dort fanden Spezialkräfte auch noch eine weitere tote Person.