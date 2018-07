Politik

Transitverfahren statt -zentren: Große Koalition einigt sich auf Asylpaket

Der Ärger innerhalb der Union um die Asylpolitik ist noch nicht ganz verraucht - da stellt der Koalitionspartner SPD plötzlich ein ganzes Paket zur Diskussion. Doch die Vorschläge sind für alle Parteien tragbar. Am Abend vermelden die Parteispitzen einen Durchbruch.

Nach wochenlangem Machtkampf in der Union und Ärger in der Koalition haben sich am Abend CDU, CSU und SPD auf ein Paket gegen illegale Migration und eine Verschärfung der Asylpolitik geeinigt. SPD-Chefin Andrea Nahles und Vizekanzler Olaf Scholz erklärten nach einem Koalitionsausschuss in Berlin, man habe sich darauf verständigt, dass Asylverfahren beschleunigt werden. Zudem solle ein Einwanderungsgesetz noch in diesem Jahr durchs Kabinett gebracht werden. Letzteres war eine zentrale SPD-Forderung.

Bundesinnenminister Horst Seehofer erklärte, es werde statt der von ihm favorisierten sogenannten Transitzentren künftig "Transitverfahren in Einrichtungen der Polizei" geben. Die SPD hatte während des unionsinternen Streits über Zurückweisungen an der Grenze stets betont, geschlossene Transitzentren an der Grenze zu Österreich nicht mitmachen zu wollen. Nun könnten bestehende Unterkünfte der Bundespolizei genutzt werden. Ein Problem ist aber nach wie vor, dass Österreich sich sperrt, Migranten zurückzunehmen, die der eigentlich zuständige EU-Staat nicht zurücknehmen will.

Vor Beginn des nur etwa einstündigen Treffens hatte Nahles erklärt, dass es einen neuen Vorschlag gebe.Dabei gehe es auch um eine Orientierung an humanitären und solidarischen Grundsätzen. Die SPD hatte unter anderem die rasche Vorlage eines Einwanderungsgesetzes gegen den Fachkräftemangel gefordert. Zudem gab es zuletzt Koalitionsvorschläge einer bundesweit verstärkten Schleierfahndung, um nicht nur in Bayern verschärft gegen illegale Migration vorzugehen und die Verfahren für Rückführungen deutlich zu beschleunigen.

SPD verfolgt Fünf-Punkte-Plan

Die Union hatte sich nach einem erbitterten Streit zwischen CSU-Chef und Innenminister Horst Seehofer und Kanzlerin Angela Merkel auf einen Kompromiss für die Rückführung bestimmter Asylbewerber geeinigt. Diejenigen, die schon in einem anderem EU-Staat einen Asylantrag gestellt haben und an bestimmten Grenzübergängen an der deutsch-österreichischen Grenze angetroffen werden, sollen in ein sogenanntes Transitzentrum kommen und von dort binnen maximal 48 Stunden zurückgeführt werden.

Die Fallzahlen sind überschaubar - derzeit gibt es pro Tag in Bayern rund fünf Fälle. Neue Gebäude werden nicht gebaut. Die Option, dass für die Personen Unterkünfte der Bundespolizei genutzt werden bis zur Regelung der Rückführung, ist am wahrscheinlichsten. Seehofer hatte zunächst mit Rücktritt gedroht, wenn es nicht härtere Regeln an ausgewählten Grenzübergängen in Bayern gibt.

Quelle: n-tv.de