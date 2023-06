In den USA hat der Kampf rechter Strömungen gegen den Disney-Konzern einen neuen Tiefpunkt erreicht. Jüngst haben dort Unterstützer von Gouverneur und Präsidentschaftskandidat Ron DeSantis unter anderem mit Hakenkreuz-Flaggen vor einem Eingang demonstriert. Festnahmen gibt es nicht.

Das Disneyland in Orlando im US-Bundesstaat Florida ist so etwas wie die Mutter aller Themenparks. Seit Jahrzehnten begeistern Micky Maus, Donald Duck und Co. in dem Freizeitpark mit seinem großen Schloss Millionen von Besuchern. Die heile Freizeitparkwelt gerät jedoch immer wieder ins Visier von Rechtsradikalen und Erzkonservativen, allen voran Floridas Gouverneur Ron DeSantis, der sich bei den Republikanern als Präsidentschaftskandidat zur Wahl stellt und Ex-Präsident Donald Trump herausfordert. Am vergangenen Wochenende protestierten Unterstützer von DeSantis vor einem Eingang von Disneyland mit Bildern des 44-Jährigen sowie rechtsradikalen Symbolen. Unter anderem waren dort Hakenkreuz-Flaggen zu sehen.

Nach Angaben des Sheriff-Büros von Orange County versammelten sich 15 Personen zu der Aktion. Nach zwei Stunden sollen sie wieder verschwunden sein. "Wir sind uns dieser Gruppen bewusst, die darauf abzielen, Menschen mit antisemitischen Symbolen und Verleumdungen aufzuwiegeln und anzustacheln. Sie sind sich auch des Gesetzes bewusst", erklärte das Büro laut "USA Today". Man missbillige "jede Form von Hassrede, aber die Menschen haben das Recht, nach dem ersten Verfassungszusatz zu demonstrieren." Festnahmen soll es nicht gegeben haben. Anders als in Deutschland steht das Zeigen von Nazi-Symbolen in den USA in der Regel nicht unter Strafe.

Anna Eskamani, die für die Demokraten im Repräsentantenhaus von Florida sitzt, twitterte ein Video der Szenerie vor dem Disney-Eingang. Dazu schrieb sie: "Nazis vor Walt Disney World - absolut ekelhaft." Auf den Beitrag wurde unter anderem Welt-Popstar P!nk aufmerksam, die daraufhin ebenfalls mit deutlichen Worten reagierte. Sie schrieb auf ihrem Account, dem 31 Millionen Menschen folgen, zu den Aufnahmen: "Wollt ihr mich verarschen?"

Warum Walt Disney?

Rechte Strömungen nehmen den Walt-Disney-Konzern seit Monaten ins Visier. Gouverneur DeSantis hatte mit einem umstrittenen Gesetz im letzten Jahr Unterricht für sexuelle Orientierung und Geschlechteridentität in den ersten drei Klassenstufen verboten. Disney kritisierte dies und stoppte zudem seine politischen Spenden. Dadurch ist der Konzern zur Zielscheibe geworden. So hatte das Parlament von Florida dem Disney-Konzern die Verwaltungsrechte für den Bezirk entzogen, in dem sich auch der weltbekannte Themenpark befindet. Der Streit darum ist vor Gericht gelandet.

Disney ist einer der wichtigsten Arbeitgeber und Steuerzahler Floridas, weshalb DeSantis' erbitterter Kampf gegen den Konzern in den Reihen der Republikaner teilweise auch kritisch gesehen wird. Der erzkonservative Politiker gilt als größter Herausforderer von Donald Trump im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner. Seine Chancen, gegen den Ex-Präsidenten die Oberhand zu gewinnen und 2024 anzutreten, könnten steigen, sollte Trump im Rahmen der Dokumenten-Affäre verurteilt werden. Trump wird vorgeworfen, mit dem Abschied aus dem Weißen Haus geheime Dokumente mitgenommen zu haben, was gegen das Gesetz verstößt.