Schnellboote der iranischen Revolutionsgarden und amerikanische Kriegsschiffe - in der Straße von Hormus treffen Freund und Feind aufeinander.

Die Straße von Hormus ist eine wichtige Handelsroute für den internationalen Öltransport. Auch ein Öltanker unter südkoreanischer Flagge will die Meerenge zwischen der Arabischen Halbinsel und dem Iran für eine Lieferung an das Emirat Fudschaira nutzen. Dort kommt das Öl nie an.

Der Iran hat einen unter südkoreanischer Flagge fahrenden Öltanker im Persischen Golf festgesetzt. Der Tanker habe mit seiner Ethanol-Ladung die Gewässer im Persischen Golf verschmutzt und sei daher von der Küstenwache der iranischen Revolutionsgarden in die Hafenstadt Bandar Abbas geleitet worden, teilten die Revolutionsgarden nach Angaben der iranischen Nachrichtenagentur Isna mit. Die Crew des Tankers, die aus Indonesien, Myanmar und Vietnam stammt, sei festgenommen worden.

Die Staatsanwaltschaft von Bandar Abbas will den Revolutionsgarden zufolge juristische Schritte gegen den Tanker einleiten und die Ergebnisse demnächst bekannt geben. Bei dem Schiff handelt es sich laut Daten des Internetdienstes Marinetraffic um den Öltanker "Hankuk Chemi". Dieser befand sich auf dem Weg von Saudi-Arabien in das Emirat Fudschaira, nahm dann aber Kurs auf iranische Gewässer, wo er sich aktuell noch befindet.

Auch die Beobachtungsstelle United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) meldete, es habe in der Straße von Hormus eine "Interaktion" zwischen einem Handelsschiff und iranischen Behörden gegeben. Das Schiff habe daraufhin seinen Kurs geändert und sei in iranische Gewässer gefahren.

Die Straße von Hormus ist vor allem für den Öltransport eine international wichtige Handelsroute. In der Vergangenheit war es in der Meerenge mehrfach zu Zwischenfällen gekommen. Häufig sind Schiffe betroffen, die unter Flaggen von Ländern fahren, die Sanktionen gegen den Iran unterstützen und anderweitig in einen Konflikt mit Teheran verstrickt sind. Die iranische Führung bestreitet solche Vorwürfe.