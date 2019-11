Etwa 500 Auto- und Lkw-Fahrer mussten die Nacht wegen der Blockade in ihren Fahrzeugen verbringen.

Seit Wochen erschüttern Katalonien heftige Proteste. Aktivisten kämpfen für die Unabhängigkeit der Region und gegen die Verurteilung von neun Separatistenführern. Bei der Blockade einer Autobahn eskaliert die Situation zwischen Demonstranten und Polizei.

Hunderte katalanische Unabhängigkeitsbefürworter blockieren seit Dienstagabend die Autobahn AP-7 nahe der Stadt Girona im Nordosten Spaniens. Die Demonstranten bauten Barrikaden auf und besetzten die Fahrbahnen. Etwa 500 Auto- und Lkw-Fahrer hätten die Nacht in ihren Fahrzeugen verbringen müssen, berichtete das spanische Fernsehen. Der Zivilschutz habe sie mit Lebensmitteln und Decken versorgt. Am Morgen kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei, die versuchte, die Blockade zu beenden.

Die Gruppe "Demokratischer Tsunami" breitet ihre Proteste auf die Umgebung Gironas aus. (Foto: REUTERS)

Bereits seit Montag haben Aktivisten für Behinderungen auf der wichtigen Verkehrsader gesorgt. Zuvor war vor allem die Grenze zu Frankreich am Übergangspunkt zwischen La Jonquera und Le Perthus betroffen gewesen. Seit Dienstagabend verlagerte sich der Protest mehr nach Süden in die Nähe der katalanischen Gemeinde Sant Gregori. Zu den Blockaden hatte die Plattform "Demokratischer Tsunami" aufgerufen, die bereits zuvor in anderen Teilen der abtrünnigen Region Aktionen organisiert hatte.

Seit das Oberste Gericht in Madrid vor einem Monat neun Separatistenführer zu langen Haftstrafen von bis zu 13 Jahren verurteilt hatte, wird die Region von teils gewalttätigen Protesten erschüttert. Bei dem Prozess ging es um die Rolle der Angeklagten bei dem verbotenen Unabhängigkeitsreferendum vom Oktober 2017.