Ihre Steuerpläne sorgen an den Finanzmärkten für Verwerfungen, ihr Finanzminister muss nach fünf Wochen im Amt schon wieder gehen. Jetzt äußert Liz Truss erstmals Bedauern über ihren Fehlstart. Ans Aufgeben denkt sie aber nicht.

Die britische Premierministerin Liz Truss hat Fehler in ihrem Wirtschaftskonzept eingeräumt, hält aber an ihrem Amt fest. "Ich möchte die Verantwortung übernehmen und mich für die Fehler entschuldigen, die gemacht wurden", sagte Truss in einem Interview mit der BBC. "Ich wollte handeln, um den Menschen bei ihren Energierechnungen zu helfen und das Problem der hohen Steuern zu lösen." Dabei sei sie über das Ziel hinaus geschossen. Die Regierung sei "zu schnell zu weit" gegangen.

Sie wolle trotz Kritik im Amt bleiben. "Ich bleibe hier, weil ich gewählt wurde, um für dieses Land etwas zu erreichen", sagte sie. "Und ich bin entschlossen, das zu tun." Truss, die erst vor knapp sechs Wochen die Nachfolge von Boris Johnson angetreten hatte, steht Berichten zufolge noch in dieser Woche vor einem möglichen Misstrauensvotum der Abgeordneten ihrer Partei.

Die schuldenfinanzierten Steuerpläne der Regierung hatten zu Turbulenzen an den Kapitalmärkten geführt und das britische Pfund abstürzen lassen. Daraufhin ließ Truss zunächst ihren Vertrauten, den damaligen Finanzminister Kwasi Kwarteng, die geplante Steuersenkung für Reiche zurücknehmen. Am Freitag entließ sie ihn dann. Der neue Finanzminister Jeremy Hunt kippte das geplante Paket am Montag fast vollständig. Zudem kündigte er die Einrichtung eines Beratergremiums in Wirtschaftsfragen an.