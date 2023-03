Weil Estland, Lettland und Litauen keine eigene Luftverteidigung besitzen, sichert die NATO den baltischen Luftraum ab. Seit August sind dafür fünf deutsche Eurofighter in Estland stationiert. Nun sollen die Kampfjets gemeinsam mit der britischen Royal Air Force auf Mission gehen.

Großbritannien und Deutschland werden im NATO-Auftrag gemeinsam den Luftraum über den an Russland grenzenden NATO-Mitgliedern Estland, Lettland und Litauen überwachen. Am heutigen Montag soll der kombinierte Einsatz der deutschen Luftwaffe und der britischen Royal Air Force in Estland beginnen, wie die beiden Seiten mitteilten. Der sogenannte voll integrierte Einsatz mit bewaffneten sowie unbewaffneten Schutz- und Trainingsflügen soll den Angaben nach der erste seiner Art sein. Dabei sollen deutsche und britische Eurofighter in gemischten Rotten den Himmel patrouillieren, wie ein Sprecher des Verteidigungsministeriums auf Anfrage mitteilte.

Deutschland hatte im August 2022 das sogenannte "NATO Air Policing Baltikum" übernommen - für insgesamt neun Monate. Dazu sind fünf Eurofighter und rund 150 deutsche Soldaten auf dem Militärflughafen Ämari stationiert. Im März sollen sie nun erstmalig den Luftraum gemeinsam mit der britischen Luftwaffe sichern, bevor Großbritannien im April von Deutschland die Federführung übernimmt. Der verzahnte Flugbetrieb und die gemeinsame Betreuung der Maschinen reduziert dem Sprecher zufolge den technisch-logistischen Aufwand für beide NATO-Partner. Auch steigere die Interoperabilität den Einsatzwert.

"Heute ist ein wichtiges, erstes Mal für unsere beiden Luftstreitkräfte. Wir haben schon seit einer Weile zusammengearbeitet, aber unsere Kooperation hat nun eine neue Stufe erreicht", sagte ein beteiligter britischer Kommandeur, Scott Maccoll, einer Mitteilung aus London zufolge. "Es bleibt eine große Freude, mit unseren deutschen Verbündeten in allen Aspekten unserer Mission zusammenzuarbeiten - von der Instandhaltung und Reparatur der Jets bis hin zur Planung und Logistik."

Estland, Lettland und Litauen haben keine eigene Luftverteidigung. Die NATO sichert deshalb bereits seit 2004 den baltischen Luftraum. Dazu verlegen die Verbündeten im regelmäßigen Wechsel Kampfjets samt Personal in die Ostseestaaten im Nordosten Europas. "Hauptauftrag ist die Identifizierung und Begleitung von russischen Militär-Luftfahrzeugen", sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums. Deutschland übernimmt die Aufgabe in Ämari gegenwärtig zum neunten Mal.