Für fünf ukrainische Kraftwerke Macron bastelt an Maßnahmen für Atomsicherheit

Der Angriff auf das Atomkraftwerk Saporischschja im Süden der Ukraine stellt eine Gefahr für ganz Europa dar. Frankreichs Präsident Macron will deshalb bereits "in den nächsten Stunden" konkrete Vorschläge für die Sicherung der Meiler in dem umkämpften Land unterbreiten.

Nach dem Beschuss des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja will Frankreichs Präsident Emmanuel Macron "in den nächsten Stunden" konkrete Maßnahmen vorschlagen, um die Sicherheit der fünf ukrainischen Atomanlagen zu gewährleisten. Macron sei "äußerst besorgt" über die Risiken, die sich aus Russlands Invasion der Ukraine für die nukleare Sicherheit ergäben, erklärte der Elysée-Palast.

Nach Angaben des Elysée leiten sich Macrons Vorschläge aus den Vorgaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) ab. Auf der Basis dieser Vorschläge müssten beide Seiten eine Vereinbarung treffen, um gemeinsam die "Wahrung der Sicherheit" dieser Standorte zu gewährleisten, hieß es in der Erklärung weiter.

Russische Truppen hatten nach ukrainischen Angaben in der Nacht zum Freitag Europas größtes Atomkraftwerk beschossen und dadurch einen Brand ausgelöst, der nach einiger Zeit wieder gelöscht werden konnte. Anschließend besetzte die russische Armee das Gelände des Akw. Moskau bestreitet den Beschuss und spricht von einer Tat ukrainischer "Saboteure". Experten zufolge wurden keine radioaktiven Stoffe freigesetzt.

Bereits in der vergangenen Woche hatte es Kämpfe in der Nähe des Unglücksreaktors von Tschernobyl gegeben, wo sich 1986 das schwerste Atomunglück der Geschichte ereignet hatte. Die Atomruine wird nun von russischen Truppen kontrolliert. Macron verurteile "entschieden" jede Beeinträchtigung der zivilen ukrainischen Nuklearanlagen durch Russlands Angriffe, hieß es in der Erklärung des Elysée-Palasts weiter. Russland müsse "ihre Sicherheit und Sicherung gewährleisten" und dem Personal "ungehinderten Zugang gewähren, um den weiteren sicheren Betrieb zu gewährleisten".