Diejenigen, die keine Maske tragen, werden in Zukunft mindestens 50 Euro berappen müssen. Bis auf einen Länderchef gehen alle Ministerpräsidenten bei Gesprächen mit Kanzlerin Merkel bei dieser Corona-Regel mit. Auch für Großveranstaltungen, Schulen und Urlaubsreisen wird eine Übereinkunft erzielt.

Bund und Länder haben sich auf ein Mindestbußgeld von 50 Euro für Maskenverweigerer verständigt. Das teilte Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Beratungen mit den Länderregierungschefs mit. Dies hätten 15 der 16 Länder vereinbart. Sachsen-Anhalt hat sich dagegen ausgesprochen.

Wie aus dem Beschlusspapier hervorgeht, gibt es außerdem einen Prüfauftrag an die Verkehrsminister von Bund und Ländern. Diese sollen prüfen, wie für alle Verkehrsträger im Regional- und Fernverkehr die Voraussetzungen dafür geschaffen werden können, dass ein erhöhtes Beförderungsentgelt eingeführt werden könnte. Dies solle "wie ein Bußgeld" wirken. Merkel sagte, dieses erhöhte Beförderungsentgelt könne dann von Beschäftigten bei der Bahn direkt erhoben werden.

Sachsen-Anhalts Regierungschef Reiner Haseloff machte nach den Beratungen deutlich, er habe ein Mindestbußgeld abgelehnt. In Sachsen-Anhalt gebe es ein "viel schärferes Schwert", nämlich ein Beförderungsverbot im öffentlichen Personennahverkehr für Fahrgäste ohne Mund-Nasenschutz.

Das Mindestbußgeld soll allgemein bei Verstößen gelten, nicht nur in Bussen und Bahnen. Bisher gibt es in den Ländern einen "Flickenteppich" aus unterschiedlichen Regelungen. In einigen Ländern wie Bayern gelten hohe Bußgelder, in anderen Ländern gar keine - etwa in Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt oder dem Saarland. Auch in Hamburg, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz liegen die Regeln aktuell noch unter einem Mindestbußgeld von 50 Euro. Die Landesregierung in Sachsen hatte bereits entschieden, vom 1. September an bei Verstößen gegen die Maskenpflicht im Nahverkehr und in Geschäften ein Bußgeld von 60 Euro zu erheben.

"Wir nehmen Anstieg in den Sommermonaten sehr ernst"

Merkel betonte nach den Beratungen mit den Länderchefs, angesichts steigender Infektionszahlen seien größere Öffnungsschritte bei den coronabedingten Beschränkungen nicht zu rechtfertigen. Darüber seien sich Bund und Länder einig gewesen, sagte sie. Allerdings gebe es die Möglichkeit zu "regionalen Anpassungen". Vor dem Hintergrund der jetzigen Situation müssten Bund und Länder "noch mal einen neuen Anlauf nehmen", betonte die CDU-Politikerin. "Wir nehmen diesen Anstieg in den Sommermonaten sehr ernst." Ursache seien unter anderem private Feiern und die gestiegene urlaubsbedingte Mobilität.

In den Schulen sollen künftig einheitliche Regeln zum Schutz gegen Corona-Infektionen gelten. Zunächst gibt es damit aber keine bundesweite Linie bei der Maskenpflicht für Schüler und Lehrer. Die Hygienevorschriften im Schulbetrieb sollen aber künftig nach einheitlichen Maßstäben erfolgen, beschlossen Bund und Länder. Die Ministerpräsidenten und Kanzlerin Merkel beauftragten die Kultusministerkonferenz, sich hierauf zu verständigen. An den Schulen in Nordrhein-Westfalen gibt es eine weitgehende Maskenpflicht auch im Unterricht, in vielen anderen Ländern im Klassenraum nicht.

Bei der Begrenzung der Teilnehmerzahl für Privatfeiern konnten sich die Regierungschefs von Bund und Ländern dagegen nicht verständigen. Dies teilte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit. Ursprünglich hatte das Bundeskanzleramt vorgeschlagen, die Zahl der Teilnehmer an Privatfeiern auf 25 zu begrenzen - dagegen gab es aber Widerstand aufseiten der Ministerpräsidenten.

Großveranstaltungen bleiben bis Jahresende verboten

Einigkeit herrschte wiederum im Hinblick auf schärfere Regeln für Reisen in Corona-Risikogebiete. Für die Zeit der Pflicht-Quarantäne nach einer "vermeidbaren Reise" in ein solches Gebiet solle den Rückkehrern künftig kein Verdienstausfall gezahlt werden, sagte Merkel. Bund und Länder seien sich einig, dass Reisen in Risikogebiete wegen der hohen Infektionsgefahr "eingeschränkt werden" müssten. Bayern wird bis mindestens zum 1. Oktober an kostenlosen Tests auch für Rückkehrer aus Nicht-Risikogebieten festhalten. Die angebotenen Tests hätten sich bewährt, sagte CSU-Chef Söder.

Die Fußball-Bundesliga wird bis mindestens Ende Oktober vor weitgehend leeren Zuschauerrängen spielen müssen. Eine Arbeitsgruppe soll auf Ebene der Chefs der Staatskanzleien in den kommenden beiden Monaten einen Vorschlag für den Umgang mit Fans bei bundesweiten Sportveranstaltungen erarbeiten. Großveranstaltungen, bei denen eine Kontaktverfolgung und die Einhaltung von Hygieneregelungen nicht möglich ist, sollen mindestens bis Ende Dezember 2020 nicht stattfinden.

Es sei "nicht sinnvoll, im September mit Zuschauern zu starten", sagte Söder. "Es ist mit einer steigenden Infektionszahl ein falsches Signal." Der Profi-Fußball startet mit der ersten Runde im DFB-Pokal am zweiten September-Wochenende in die neue Saison. Inwieweit schon früher zumindest einige Hundert Fans zugelassen werden, ist noch offen. Die Beschränkungen für Teilnehmer an solchen Veranstaltungen unterscheiden sich derzeit in den Bundesländern stark.

Die 36 Vereine der Deutschen Fußball Liga hatten sich Anfang August auf ein einheitliches Vorgehen zur möglichen Rückkehr zumindest einiger Zuschauer in die Stadien geeinigt. Als einen zentralen Punkt beschlossen die Klubs, "bei ihren Spielen sicherzustellen, dass im Fall von Infektionen die Identität und Kontaktdaten möglicher und eventuell betroffener Stadionbesucher ermittelt werden können." Dies würde die geforderte Kontaktverfolgung ermöglichen.