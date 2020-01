Dreieinhalb Jahre soll Bilal G. als überführter Terrorhelfer in einem deutschen Gefängnis verbringen. Gegen dieses Urteil aus dem Dezember 2018 legt der 31-Jährige Revision ein. Zum Prozess kommt es vorerst nicht: Das zuständige Gericht trödelt.

Ein mutmaßlicher Islamist ist in Hessen wegen eines Formfehlers aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Das Landgericht Frankfurt am Main habe das Protokoll der Hauptverhandlung nicht rechtzeitig fertiggestellt und das Verfahren dadurch um mehrere Monate verzögert, begründet das Oberlandesgericht Frankfurt am Main die Entscheidung. Die weitere Untersuchungshaft des 31-Jährigen wäre unverhältnismäßig.

Das fertige Protokoll sei Voraussetzung für eine rechtswirksame Zustellung des Urteils an die Verteidiger und den Angeklagten. Dies sei maßgeblich für den Fortgang des Revisionsverfahrens. Das Protokoll sei erst fünf Monate nach der Urteilsverkündung fertiggestellt worden. Allein das Senden der Dokumente an die Verteidiger nach Abfassung der schriftlichen Urteilsgründe habe drei Monate gedauert.

Der 31-jährige Bilal G. war im Dezember 2018 wegen Beihilfe zur Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat zu einer Haftstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Ihm war vorgeworfen worden, 2013 einem damals 16-Jährigen ein Flugticket von Frankfurt nach Antalya gekauft zu haben, um ihn bei seinem Vorhaben zu unterstützen, für die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat in den Dschihad zu ziehen.

Gegen das Urteil ging G. in Revision. Gleichzeitig legte er Beschwerde gegen die Fortdauer der Untersuchungshaft ein. G. wurde am Donnerstag aus der Untersuchungshaft entlassen.