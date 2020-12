Nordrhein-Westfalen sieht keine Notwendigkeit für eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen. Aktuell werde jede Woche eine neue Ministerpräsidentenkonferenz gefordert, heißt es aus der Landesregierung. Das strahle "alles andere als Souveränität und Berechenbarkeit" aus.

Die nordrhein-westfälische Landesregierung sieht keine Veranlassung für eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen noch vor Weihnachten. Bisher gebe es auch keine Pläne für eine Konferenz der Ministerpräsidenten in dieser Woche, erfuhr ntv aus nordrhein-westfälischen Regierungskreisen.

Zuvor hatte die einflussreiche Nationale Akademie der Wissenschaften eine massive Einschränkung der Kontakte nach Weihnachten gefordert. "Ab dem 24. Dezember 2020 bis mindestens zum 10. Januar 2021 sollte in ganz Deutschland das öffentliche Leben weitgehend ruhen und ein harter Lockdown gelten", heißt es in einer Stellungnahme der Leopoldina, die die Bundesregierung in der Corona-Krise berät. "Hierfür sollten zusätzlich zu den ab dem 14. Dezember vorgeschlagenen Maßnahmen alle Geschäfte bis auf die des täglichen Bedarfs geschlossen und die Weihnachtsferien in den Bildungseinrichtungen verlängert werden."

Aus Kreisen der nordrhein-westfälischen Landesregierung hieß es dazu, dies könne als Indiz dafür gewertet werden, dass der Bund entsprechende Maßnahmen vorbereitet. Diese müssten allerdings von der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) beschlossen werden, da für den Infektionsschutz die Bundesländer zuständig sind.

Einen zwingenden Anlass für eine Konferenz der Ministerpräsidenten sieht man in NRW nicht. Eigentlich habe man ja bei der Sitzung der Länderschefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am vergangenen Mittwoch bereits eine Verlängerung der Maßnahmen bis zum 10. Januar beschlossen. Seither hätten sich die Zahlen nicht so sehr verändert. Aktuell werde jede Woche eine neue Ministerpräsidentenkonferenz oder eine Verlängerung der Corona-Maßnahmen gefordert, heißt es aus den Kreisen. Das verunsichere die Menschen und strahle "alles andere als Souveränität und Berechenbarkeit" aus.

MPK am Donnerstag?

Bislang ist die nächste Ministerpräsidentenkonferenz für den 4. Januar geplant. Ob sich Bundeskanzlerin und Ministerpräsidenten vor Weihnachten noch einmal zusammensetzen, ist derzeit unklar. Nicht alle Länder-Regierungschefs halten das für notwendig. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sagte, er hoffe auf eine Runde der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin, aber sinnvoll sei das nur, wenn man auch zu einer klaren, einvernehmlichen Entscheidung über neue Maßnahmen komme.

Auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann plädierte dafür, dass Bund und Länder noch vor Weihnachten zusammenkommen. Der amtierende Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller, schloss eine Verschärfung der Maßnahmen nach Weihnachten nicht aus. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke sagte, er rechne für Donnerstag mit einer digitalen Ministerpräsidentenkonferenz.