Der russische Kreml-Kritiker Nawalny legt offen, wie viel sein Flug nach Deutschland und seine Behandlung in Berlin nach einem Giftanschlag gekostet haben. Die Rechnung beläuft sich auf einen sechsstelligen Betrag - und wird Nawalny zufolge von vier verschiedenen Privatpersonen beglichen.

Nach Ende seiner Behandlung an der Berliner Charité hat der vergiftete Kreml-Kritiker Alexej Nawalny die Kosten dafür offengelegt. Laut einem Beitrag bei Instagram hat der Flug nach Deutschland 79.000 Euro gekostet und wurde von dem russischen Unternehmer Boris Zimin übernommen. Die Rechnung für die Behandlung im Krankenhaus belaufe sich auf 49.900 Euro und werde von drei Personen gezahlt: dem Unternehmer Evgeny Chichvarkin, dem Wirtschaftswissenschaftler Sergey Aleksashenko und dem IT-Spezialisten Roman Ivanov.

Unklar sei hingegen noch, wie viel die weitere Unterbringung und Behandlung nach dem Krankenhausaufenthalt kosten werden, schreibt Nawalny. Zuletzt habe er sich im Krankenhaus weiteren Tests unterziehen müssen - diese Rechnung werde ebenfalls Chichvarkin übernehmen. "Ich habe versprochen, es Ihnen zu sagen. Ich sage es", schrieb Nawalny auf Instagram zur Offenlegung der Kosten. Gleichzeitig forderte er dazu auf, auch "Putins Beamte" zu fragen, wer für deren Behandlungskosten in europäischen Kliniken aufkomme. "Vielleicht antworten sie auch?"

Nawalny war am 20. August während eines Inlandsflugs in Russland zusammengebrochen. Er wurde nach Angaben von Speziallaboren mit einem Nervenkampfstoff der Nowitschok-Gruppe vergiftet. Nach einer Notlandung in der sibirischen Stadt Omsk wurde er auf Drängen seiner Familie in die Berliner Charité verlegt. Dort lag er wochenlang im Koma. Der 44-Jährige hat das Krankenhaus mittlerweile verlassen, ist aber noch nicht vollständig genesen und macht in der deutschen Hauptstadt eine Reha-Maßnahme.

Der Fall hatte für diplomatische Verstimmungen zwischen Russland und der EU gesorgt. Zuletzt hatten sich die EU-Staaten auf Sanktionen gegen sechs Personen und eine Organisation aus Russland geeinigt. Die Strafmaßnahmen umfassen Einreiseverbote und Vermögenssperren. Hauptinitiatoren der Sanktionen sind Deutschland und Frankreich. Sie begründeten den Schritt damit, dass Russland Aufforderungen zu einer lückenlosen Aufklärung der Tat bislang nicht nachgekommen sei.