Schon jetzt gilt in Österreich eine weitgehende Ausgangsbeschränkung - nun geht Kanzler Kurz noch einen Schritt weiter. Beim Einkaufen sollen die Menschen künftig verpflichtend einen Mund- und Nasenschutz tragen. Nicht auszuschließen ist, dass die Tragepflicht noch ausgeweitet wird.

Im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie müssen die Menschen in Österreich künftig eine Schutzmaske beim Einkaufen tragen. Das teilte Bundeskanzler Sebastian Kurz bei einer Pressekonferenz in Wien mit. Ab Mittwoch werden alle Supermarktketten am Eingang Masken verteilen, die dann verpflichtend getragen werden müssen. Mittelfristig soll dieser Mund- und Nasenschutz überall dort getragen werden, wo man an Menschen vorbeigeht.

"Es ist ein Irrtum zu glauben, dass diese Masken einen schützen", sagte Kurz. "Aber es kommt dadurch nicht so schnell zu einer Übertragung durch die Luft." Die Masken seien kein Ersatz für andere Schutzmaßnahmen - etwa das Abstand halten. Österreich verzeichnet inzwischen mehr als 8600 Corona-Infektionen. Bisher sind 86 Menschen an den Folgen gestorben. "Der Replikationsfaktor muss unter eins sinken und langfristig gegen Null gehen", erklärte Kurz. Derzeit liegt die tägliche Zuwachsrate zuletzt bei knapp unter zehn Prozent.

In der Alpenrepublik gilt seit zwei Wochen eine weitgehende Ausgangsbeschränkung. Die bis 13. April geltenden Maßnahmen sollen im Lauf der Woche überprüft werden. Am Sonntag hatte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) in der "Kronen Zeitung" noch angedeutet, dass eine erste Lockerung der Regelung bei der Wiedereröffnung der Parks in Wien denkbar sei.

Bei Kurz hörte sich das nun etwas anders an. "Ich habe damals gesagt, wir stehen am Beginn eines Marathons - das gilt nach wie vor", sagte der ÖVP-Politiker. Unterdessen wies das Gesundheitsministerium die Kritik der Opposition zurück, dass die Zahl der Tests gesunken sei. Das hänge mit dem Meldesystem und den neu dazugekommenen Laboren zusammen, hieß es.

In der Kärnter Gemeinde Heiligenblut wurde die 14-tägige Quarantäne am Sonntag aufgehoben. Dort war nach einigen Coronafällen die Abreise der 90 österreichischen Gäste unterbunden worden. Ausländische Gäste hatten den Ort verlassen dürfen, wenn sie zusicherten, sich nach Ankunft in Heim-Quarantäne zu begeben.