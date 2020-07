Nach der Krawallnacht zeigte die Stuttgarter Polizei Präsenz am Eckensee in Stuttgart.

Nach Kritik an dem Plan, nach der Krawallnacht von Stuttgart die Stammbäume der Tatverdächtigen zu untersuchen, werden Details bekannt. Laut Polizei soll das persönliche Umfeld der Verdächtigen untersucht werden, etwa die Herkunft der Eltern.

Die Stuttgarter Polizei hat Stellung genommen zu den Vorwürfen, sie wolle nach den Krawallen vom 21. Juni Stammbaumrecherche bei den mutmaßlichen Tätern betreiben. Die Behörde wolle das Umfeld der Verdächtigen und deren familiären Hintergrund beleuchten, sagte ein Polizeisprecher. Die Ausschreitungen hätten ein bisher ungekanntes Aggressions- und Gewaltpotenzial offenbart. Da gehöre es zur Aufarbeitung dazu, herauszufinden, mit wem man es zu tun habe, und das Umfeld der Verdächtigen und in unklaren Fällen auch einen möglichen Migrationshintergrund zu ermitteln.

Den Vorwurf einer Stammbaumforschung wies der Sprecher aber zurück. "Wir betreiben natürlich keine Ahnen- oder Stammbaumforschung", sagte er. Zuvor hatte ein Sprecher gesagt, dass über das Einwohnermeldeamt die Herkunft der Eltern abgefragt werden sollte. "Uns interessieren aber nicht die Großeltern", sagte er "Focus Online". Er räumte ein, dass Herkunft und Lebensumstände der Täter und ihrer Familien keine Rolle für die polizeilichen Ermittlungen spielten. Sie seien aber für eventuelle Gerichtsverfahren und für die Prävention wichtig.

Die "Stuttgarter Zeitung" hatte zuvor berichtet, als Folge der Krawallnacht erwäge Polizeipräsident Frank Lutz, die Stammbäume der Tatverdächtigen zu veröffentlichen. Dies habe er in einer Sitzung des Gemeinderates am Donnerstagabend angekündigt. Auch bei Tatverdächtigen mit deutschem Pass wolle er mithilfe der Landratsämter die genaue Herkunft ermitteln. Ein Sprecher der Stadt twitterte, der Begriff Stammbaumforschung gehöre nicht zum Wortschatz der Stadt beziehungsweise der Polizei. Weder er noch weitere Zuhörer einer Gemeinderatssitzung könnten sich daran erinnern. Man werde nun das Protokoll der fraglichen Sitzung auswerten.

Die Landesregierung von Baden-Württemberg verwies auf Twitter darauf, dass auch bei erhöhtem öffentlichen Interesse "die verfahrens- und datenschutzrechtlichen Grundlagen gelten" würden. Im Vordergrund stehe die Ermittlung der Tatverdächtigen der Krawalle. In einem zweiten Schritt gehe es "natürlich auch darum, ohne Ansehen der Personen, die Hintergründe der Krawalle zu ermitteln - wie es dazu kam und wie sich so etwas in Zukunft verhindern lässt", hieß es weiter. Die Feststellung der Lebens- und Familienverhältnisse sei ein Teil der polizeilichen Ermittlungen. "Der Begriff 'Stammbaumforschung' ist da fehl am Platze. Unsere Polizei arbeitet professionell und korrekt."

Scharfe Kritik aus der Politik

Zuvor war das Vorgehen der Polizei auf Kritik im Stuttgarter Stadtrat gestoßen. Marcel Roth, Stadtrat der Grünen, sagte: "Wie viele Generationen muss man in Stuttgart leben, um als Bürger dieser Stadt anerkannt zu werden?" Der Landesdatenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg, Stefan Brink, zog derweil die Rechtsgrundlage für solche Recherchen in Zweifel.

Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken twitterte: "Das verstört mich nachhaltig." Grünen-Politiker Cem Özdemir sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe: "Mir fehlen immer noch die Worte. Der Polizeipräsident sollte schnell eingestehen, dass er keinen guten Tag hatte, als der den skurrilen Vorschlag gemacht hat, und ihn sofort aus der Welt schaffen."

In Stuttgart war es in der Nacht zum 21. Juni zu schweren Auseinandersetzungen gekommen. Randalierer hatten damals Schaufenster zerstört und Geschäfte geplündert. Nach Angaben der Polizei waren 400 bis 500 Menschen an den Randalen beteiligt oder hatten dabei zugeschaut. 32 Polizisten wurden verletzt. Inzwischen seien 40 Verdächtige ermittelt. 14 säßen in Untersuchungshaft, sechs weitere Haftbefehle seien außer Vollzug gesetzt worden, hieß es.