Die Linke beharrt offenbar nicht länger auf einer neuen Wahl des früheren Ministerpräsidenten Ramelow. Bei einem Krisentreffen in der Landeshauptstadt Erfurt bringt die Partei nun eine ehemalige Ministerpräsidentin als Übergangskandidatin ins Spiel.

Der frühere Thüringer Regierungschef Bodo Ramelow ist offenbar bereit, auf einen neuerlichen Wahlgang mit ihm als Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten zu verzichten. Bei einem Treffen von Linke, SPD, Grünen und CDU habe er stattdessen seine Amtsvorgängerin Christine Lieberknecht als Übergangskandidatin vorgeschlagen, hat ntv aus Verhandlungskreisen erfahren.

Zudem stehe als Option im Raum, eine Regierung mit nur vier Ministern zu bilden. Nach der Erstellung eines Haushalts für das kommende Jahr und dessen Verabschiedung im Parlament könnte es aber dann im Spätsommer zu den angestrebten Neuwahlen kommen. Für das laufende Jahr hatte die rot-rot-grüne Regierung noch einen Etat beschlossen.

Die CDU-Politikerin Lieberknecht hatte die Landesregierung von 2009 bis 2014 geführt. Ramelow war Oppositionsführer. Lange stand sie auch dem Landesverband der Thüringer CDU vor. Dabei hatte sie sich gegen Mike Mohring durchgesetzt. Sie hatte sich zuletzt aus der Politik zurückgezogen.

Die vier Parteien wollen sondieren, wie ein neuer Anlauf für eine Ministerpräsidentenwahl gelingen kann, nachdem der Anfang Februar mit AfD-Stimmen gewählte FDP-Politiker Thomas Kemmerich als Regierungschef zurückgetreten ist.

An dem Treffen nahm Thüringens CDU-Landespartei- und Fraktionschef Mike Mohring nicht teil. Er hatte angekündigt, dass er nicht mehr für den Partei- und den Fraktionsvorsitz kandidieren will. Für die Thüringer CDU saßen Generalsekretär Raymond Walk, Fraktionsvize Andreas Bühl und der Abgeordnete Volker Emde sowie CDU-Landesparteivize Mario Voigt in der Runde. Für die Linke war dagegen überraschend Ramelow dabei, wobwohl er derzeit nur einfacher Abgeordneter ist und kein Parteiamt bekleidet. Das Treffen hatte am Abend mit 40-minütiger Verspätung begonnen. Bislang ist ein Ende nicht absehbar.