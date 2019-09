Manuela Schwesig ist an Brustkrebs erkrankt und muss sich einer Behandlung unterziehen. Sie zeigt sich angesichts ihrer Diagnose optimistisch und will weiter das Amt der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern ausüben. Die Bundes-SPD muss aber auf Schwesig verzichten.

In einem kurzen Statement hat sich Manuela Schwesig an die Öffentlichkeit gewandt und ihre Brustkrebserkrankung noch einmal vor laufenden Kameras bekannt gemacht. "Es ist mir wichtig, von vornherein offen und ehrlich mit dieser Krankheit und dieser Situation umzugehen", sagte die gefasst wirkende Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Die 45-jährige Mutter von zwei Kindern hatte schon zuvor mitteilen lassen, dass sie ihren kommissarischen Posten als eine von drei Bundesvorsitzenden der SPD niederlegt.

Sie habe am Morgen ihre Landesregierung informiert, "dass bei mir vor einiger Zeit Brustkrebs diagnostiziert worden ist", sagte Schwesig. "Die Diagnose Brustkrebs hat mich und meine Familie schwer getroffen." Am Montag habe es abschließende Gespräche mit den behandelnden Ärzten gegeben. "Die gute Nachricht für mich ist, dieser Krebs ist heilbar", sagte Schwesig weiter.

"Krebs nicht gleich Krebs"

Kurz gab Schwesig Einblick in ihre Gefühlswelt: "So etwas ist immer ein Schock", sagte die seit 2017 amtierende Landesmuter. "Wenn man dann aber wieder halbwegs klar denken kann, dann wird schnell deutlich, dass Krebs nicht gleich Krebs ist." Sie werde sich nun einer überwiegend ambulanten Behandlung unterziehen. Die anderen Minister würden sie daher auf verschiedenen Terminen vertreten.

"Ich habe schon einige Kämpfe in meinem Leben geführt und werde auch diesen Kampf führen", sagte Schwesig. Sie wolle weiter als Ministerpräsidentin und Landesvorsitzende der SPD tätig sein. "Ich stehe in der Verantwortung für das Land", begründete Schwesig ihre Entscheidung.

"Allerdings ist auch klar, dass ich für einen gewissen Zeitraum meine Arbeitsbelastung reduzieren muss", sagte Schwesig zum Entschluss, den Bundesparteivorsitz niederzulegen. Sie habe diese "Aufgaben auch in schwierigen Zeiten gern und auch mit Leidenschaft ausgefüllt", sagte Schwesig weiter. "Für mich ist jetzt wichtig, dass ich all meine Kraft für das Land Mecklenburg-Vorpommern, meine Gesundheit und meine Familie konzentrieren werde."

Hoffnungsträgerin ihrer kriselnden Partei

Schwesig hatte sich in den vergangenen zehn Jahren in die erste Reihe der deutschen Politik vorgearbeitet. Nach nur vier Jahren als Stadtvertreterin in Schwerin wurde sie 2008 - gerade 34 Jahre alt - Sozialministerin Mecklenburg-Vorpommerns und 2013 dann Bundesfamilienministerin. Nach nur sechs Jahren Parteizugehörigkeit war Schwesig 2009 als Hoffnungsträgerin der Ost-SPD Bundesvize ihrer Partei geworden.

Im Sommer 2017 gab sie ihr Ministeramt in Berlin vorzeitig auf und übernahm vom damals an Krebs erkrankten Erwin Sellering auf dessen Wunsch das Ministerpräsidentenamt. Doch auch in ihrer neuen Funktion blieb die heute 45-Jährige bundespolitisch aktiv und trat dabei vorrangig als Fürsprecherin für die Interessen der Ostdeutschen in Erscheinung.

Schwesig wurde 1974 in Frankfurt (Oder) geboren. Im Land Brandenburg verlebte sie auch ihre Kindheit, legte das Abitur ab und absolvierte ihr Studium zur Diplom-Finanzwirtin. Im Jahr 2000 zog sie nach ihrer Heirat nach Schwerin, wo sie heute mit ihrem Mann und zwei Kindern lebt.