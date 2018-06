Politik

Nachfolger von Jutta Cordt: Seehofer holt Bayern an die Bamf-Spitze

Am Freitagabend wird bekannt, dass Innenminister Seehofer die Chefin des Bamf entlässt. Zwei Tage später soll bereits ein Nachfolger feststehen: Ein Bayer, der derzeit im Innenministerium des Bundeslandes für Asylrecht zuständig ist.

Kurz nach der Entlassung von Jutta Cordt als Chefin des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) ist ein Nachfolger gefunden: Das Amt soll der Leiter des Sachgebiets Ausländer- und Asylrecht im bayerischen Innenministerium, Hans-Eckhard Sommer, übernehmen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen. Das Ministerium selbst kommentierte die Berichte auf Anfrage nicht.

Am Freitagabend war bekanntgeworden, dass Innenminister Horst Seehofer, dem das Bamf untersteht, dessen Chefin Cordt von ihren Aufgaben entbinden will. Sie hatte das Amt erst Anfang 2017 übernommen. Hintergrund sind die Vorgänge rund um die Bamf-Außenstelle in Bremen. Dort sollen über Jahre hinweg insgesamt Hunderte Asylbescheide falsch ausgestellt worden sein.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die frühere Leiterin der Außenstelle und fünf weitere Beschuldigte, darunter drei Anwälte. Inzwischen geht es in der Debatte aber auch um die Strukturen des Bamf insgesamt und dessen Arbeit in der Hochphase der Flüchtlingskrise 2015 und 2016. Klagen über massive organisatorische Mängel häuften sich, etwa darüber, dass völlig unzureichend ausgebildete Mitarbeiter über das Schicksal von Flüchtlingen entscheiden würden.

Seehofer hatte bereits vor etwa anderthalb Wochen "eine tiefgreifende Reform" der Behörde angekündigt. Er bezog sich damals aber noch auf Organisation und Verfahren. Am Mittwoch hatte er nach Angaben des Ministeriums der Leitungsspitze des Bamf mitgeteilt, sie von ihren Aufgaben zu entbinden. Etliche Mitarbeiter der Behörden reagierten erleichtert über die Entscheidung.

Der Vorsitzende des Bamf-Gesamtpersonalrats, Rudolf Scheinost, sagte dem Bayerischen Rundfunk am Wochenende, die Entscheidung sei zu erwarten, ein Neuanfang mit Cordt schwer möglich gewesen. Laut "Spiegel" soll auch der bisherige Vizepräsident der Behörde, Ralph Tiesler, ausgetauscht werden. Bamf-Vizepräsidentin Uta Dauke hatte die Behörde schon zuvor verlassen. Sie habe einen neuen Posten im Bundesinnenministerium übernommen, hieß es aus der Nürnberger Zentrale.

Quelle: n-tv.de