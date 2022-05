Scheitert der NATO-Beitritt von Schweden und Finnland am Widerstand der Türkei? Unwahrscheinlich, heißt es aus der US-Regierung nach einem Gespräch mit dem türkischen Außenminister. Die deutsche Außenministerin Baerbock appelliert das das Verantwortungsgefühl Ankaras.

Die US-Regierung hat sich optimistisch gezeigt, dass der Widerstand der Türkei gegen einen NATO-Beitritt von Finnland und Schweden überwunden werden kann. Der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, sagte am Mittwoch, er sei "zuversichtlich", dass auf die "Sorgen der Türkei" eingegangen werden könne und dass die beiden nordischen Länder letztlich dem westlichen Verteidigungsbündnis beitreten könnten. "Wir haben ein sehr gutes Gefühl, wo das hinführen wird".

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock appellierte bei einer Rede in New York an die Türkei: "Ich glaube, in diesem Moment weiß jeder um seine Verantwortung, die er in einer so schwierigen Situation hat." Schweden und Finnland hatten am Mittwoch gemeinsam ihre Mitgliedsanträge bei der NATO eingereicht. Sie wollen dem westlichen Militärbündnis unter dem Eindruck des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine beitreten. Das NATO-Mitglied Türkei droht allerdings mit einem Veto.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erneuerte am Mittwoch in Ankara seine Aussage, er könne der Erweiterung nicht zustimmen. Er wirft Finnland und Schweden eine zu laxe Haltung gegenüber angeblichen "Terrororganisationen" wie der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) sowie den Stopp von Waffenlieferungen an die Türkei vor.

US-Außenminister Blinken traf am Mittwoch in New York seinen türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu. Der türkische Außenminister sagte dabei, die Türkei verstehe die Sicherheitssorgen Finnlands und Schwedens. Es müsse aber auch auf die türkischen Sicherheitsbedenken eingegangen werden. Grundsätzlich wolle die Türkei Differenzen durch "Dialog und Diplomatie" überwinden. Derzeit bleibt das Land aber bei seiner Blockadehaltung.

Blinken sagte, beim Beitrittsprozess von Finnland und Schweden würden die NATO-Staaten als "Verbündete und Partner" zusammenarbeiten. Es habe sich um einen "äußerst positiven" Austausch gehandelt, sagte Cavusoglu danach. Blinken habe "versichert, dass die USA die notwendigen Botschaften übermitteln werden, um die Bedenken der Türkei auszuräumen".