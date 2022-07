USA erwägen Lieferung von Kampfjets an Ukraine

Hilfspaket mit Drohnen gebilligt USA erwägen Lieferung von Kampfjets an Ukraine

(Foto: picture alliance/dpa/The White House via AP)

US-Präsident Joe Biden will das ukrainische Volk so lange unterstützen, "wie es nötig ist".

Die USA sind der wichtigste Waffenlieferant für die Ukraine. Auf lange Sicht schließt das Pentagon auch die Sendung von Militär-Flugzeugen in das kriegsgebeutelte Land nicht aus. Zunächst verabschiedet es jedoch Militärhilfen, die etwa vier weitere HIMARS-Raketenwerfer vorsehen.

Die USA haben weitere Militärhilfen für die Ukraine in Höhe von 270 Millionen Dollar bewilligt, darunter vier neue Raketenwerfer vom Typ HIMARS. US-Präsident Joe Biden habe angesichts der von Russland verübten "Gräueltaten" deutlich gemacht, "dass wir die ukrainische Regierung und das ukrainische Volk so lange unterstützen werden, wie es nötig ist", sagte der Sprecher des Weißen Hauses, John Kirby.

Die Anzahl der HIMARS-Raketenwerfer, die in die Ukraine geschickt werden, erhöhte sich damit auf 20. Die Ukraine bezeichnete die Raketenwefer, die auf bis zu 80 Kilometer entfernte Ziele schießen können, als entscheidend im Kampf gegen Russland. Die neu freigegebene Hilfe soll laut Kirby auch 500 Drohnen vom Typ Phoenix Ghosts umfassen, die an ihrem Zielort detonieren. Außerdem werde Artilleriemunition geliefert. Der Großteil dieser Hilfen stammt aus einem 40-Milliarden-Dollar-Paket für die Ukraine, das der US-Kongress im Mai beschlossen hatte.

Zudem prüft die US-Regierung nach eigenen Angaben eine eventuelle Lieferung amerikanischer Kampfjets an die Ukraine. Der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, betonte allerdings, "dass es sich um Sondierungsüberlegungen handelt, die nicht in naher Zukunft umgesetzt werden können". Bei den Prüfungen gehe es nicht um Maschinen aus der Ex-Sowjetunion, sondern um Flugzeuge amerikanischer Bauart.

Kirby verwies in einer Telefonschalte mit Reportern darauf, dass der Betrieb moderner Kampfflugzeuge "ein schwieriges Unterfangen" sei. Berücksichtigt werden müssten auch Faktoren wie die Ausbildung der Besatzungen, die Instandhaltung oder die Lieferung von Ersatzteilen - "eine ganze Versorgungskette" sei notwendig, um ein Flugzeug in der Luft zu halten. Er betonte, die USA würden die Ukraine im Kampf gegen die russischen Invasionstruppen so lange wie nötig unterstützen. Seit dem Amtsantritt von US-Präsident Joe Biden vor eineinhalb Jahren habe die US-Regierung der Ukraine Waffen, Munition und Ausrüstung im Wert von 8,2 Milliarden Dollar zugesagt. Die USA sind der wichtigste Waffenlieferant für die Ukraine.