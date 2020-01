Kommt noch ein Umbau? Das Bundeskabinett in seiner 77. Sitzung am 3. Dezember 2019.

Dauerzoff und ein ewiges Umfragetief - keine Frage, die Bundesregierung ist angeschlagen. Das RTL/ntv Trendbarmeter zeigt nun: Die Mehrheit der Deutschen ist für eine Umbildung des Kabinetts. Mehrere Minister der Union stehen dabei besonders im Fokus.

Etwas mehr als die Hälfte der Bundesbürger befürwortet eine Kabinettsumbildung. Dies geht aus dem RTL/ntv-Trendbarometer hervor. Demnach sprechen sich 54 Prozent eine Auswechslung eines Teils der Minister aus, wie sie auch CSU-Chef Markus Söder jüngst ins Spiel gebracht hat. 36 Prozent der Befragten sind allerdings dafür, dass das Kabinett in der jetzigen Besetzung weiterregiert.

Für einen Umbau der Regierung sind besonders Anhänger der Linkspartei, der FDP und der AfD. In der Union überwiegt besonders bei CSU-Anhängern der Wunsch nach neuen Gesichtern in der Regierung. Bei den CDU-Anhängern halten sich die Stimmen, die eine Erneuerung befürworten, und diejenigen, die an der alten Regierungsmannschaft festhalten wollen, die Waage.

Diejenigen, die eine personelle Erneuerung wollen, haben vor allem einen Minister im Visier: Verkehrs- und Digitalminister Andreas Scheuer. Dies geben in der von Forsa durchgeführten Befragung 22 Prozent an. Der CSU-Politiker ist besonders nach der gescheiterten Pkw-Maut angeschlagen und muss sich in Kürze in einem Untersuchungsausschuss wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten verantworten.

Und noch ein CSU-Politiker erregt offenbar die Unzufriedenheit. 14 Prozent der Befragten sprechen sich dafür aus, den ehemaligen Parteichef und jetzigen Innenminister Horst Seehofer abzulösen. Immerhin kann er sich mit einer Tatsache trösten: Die Verteidigungsministerin und Chefin der Schwesterpartei CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, kommt noch etwas schlechter weg. Sie wollen 15 Prozent ausgetauscht sehen.

Ein Viertel will Merkels Rücktritt vor 2021

Besser steht es um die anderen Minister: Eine Auswechslung von Wirtschaftsminister Peter Altmaier befürworten lediglich 8 Prozent, von Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz 7 und von Außenminister Heiko Maas 6 Prozent. Bei Bildungsministerin Anja Karliczek und Gesundheitsminister Jens Spahn sind nur 3 Prozent für einen Austausch, bei Familienministerin Franziska Giffey 2 Prozent.

Fast drei Viertel, 73 Prozent der Befragten, wünschen sich, dass Angela Merkel noch bis zur nächsten Bundestagswahl 2021 Kanzlerin bleibt. Genau ein Viertel fände es dagegen besser, wenn Merkel vorher zurücktreten würde. Neben den Anhängern der CDU sprechen sich vor allem die Frauen sowie die Anhänger der Grünen für Merkels Verbleib im Amt aus. Ihren Rücktritt wünschen sich mehrheitlich nur die Anhänger der AfD.