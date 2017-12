Politik

Umfrage unter CDU-Mitgliedern: Wen die Basis sich als Chefin wünscht

Eine Umfrage unter Mitgliedern der CDU zeigt: Angela Merkel ist in ihrer Partei weiterhin sehr beliebt - als Kanzlerin wie auch als CDU-Vorsitzende. Bei der Frage nach einem Nachfolger stehen auf den ersten beiden Plätzen zwei Politikerinnen.

Neben der wöchentlichen Sonntagsfrage hat Forsa eine Umfrage nur unter CDU-Mitgliedern durchgeführt. Ergebnis: 90 Prozent von ihnen sind mit der Arbeit der Bundeskanzlerin zufrieden, 81 Prozent mit ihrer Arbeit als CDU-Chefin

Forsa fragte die CDU-Mitglieder dennoch, wer ihrer Ansicht nach ein geeigneter Nachfolger oder eine geeignete Nachfolgerin für Angela Merkel wäre. Am häufigsten wurden auf diese Frage hin zwei Politikerinnen genannt: die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer und die rheinland-pfälzische CDU-Chefin und stellvertretende Bundesvorsitzende Julia Klöckner. Auf Platz drei folgt Finanzstaatssekretär und CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn.

CDU-Mitglieder insgesamt Männer Frauen Einfache Mitglieder Funktionäre Annegret Kramp-Karrenbauer 45 Prozent 44 Prozent 47 Prozent 43 Prozent 54 Prozent Julia Klöckner 43 Prozent 40 Prozent 48 Prozent 42 Prozent 45 Prozent Jens Spahn 36 Prozent 39 Prozent 28 Prozent 35 Prozent 38 Prozent Ursula v.d. Leyen 31 Prozent 30 Prozent 33 Prozent 31 Prozent 27 Prozent Armin Laschet 28 Prozent 28 Prozent 27 Prozent 27 Prozent 28 Prozent Peter Altmaier 28 Prozent 29 Prozent 26 Prozent 28 Prozent 29 Prozent Wolfgang Schäuble 19 Prozent 17 Prozent 25 Prozent 19 Prozent 19 Prozent

(Mehrfachnennungen waren möglich, daher Summe größer als 100)

Allerdings ist eine mögliche Merkel-Nachfolge für die Mehrzahl der CDU-Mitglieder offenbar gar kein drängendes Thema. Lediglich 17 Prozent der CDU-Mitglieder glauben, dass sich ihre Partei nach den Stimmenverlusten bei der Bundestagswahl in einer "schweren Krise" befindet. 80 Prozent entschieden sich für die Antwort "Nein, das ist nur eine vorübergehende Stimmungsdelle".

Unter den Wählern der CDU ist das Verhältnis nur geringfügig anders: Hier sagen 20 Prozent, die CDU befinde sich in einer Krise, während 72 Prozent von einer Stimmungsdelle sprechen.

Unter allen Wahlberechtigten sagen allerdings 38 Prozent, die CDU befinde sich in einer Krise. 52 Prozent sehen das Wahlergebnis vom 24. September nur als vorübergehendes Tief an.

Ja, CDU befindet sich in schwerer Krise Nein, das ist nur eine vorübergehende Stimmungsdelle Weiß nicht alle Wähler 38 Prozent 52 Prozent 10 Prozent Anhänger der CDU

Anhänger der CSU 20 Prozent

22 Prozent 72 Prozent

74 Prozent 8 Prozent

4 Prozent Anhänger der SPD 35 Prozent 55 Prozent 10 Prozent Anhänger der Grünen 37 Prozent 59 Prozent 4 Prozent Anhänger der Linken 49 Prozent 50 Prozent 1 Prozent Anhänger der FDP 45 Prozent 41 Prozent 14 Prozent Anhänger der AfD 85 Prozent 14 Prozent 1 Prozent

Als Ursachen für das schlechte Ergebnis der CDU bei der Bundestagswahl sehen die Mitglieder vor allem die Diskussion über die Flüchtlingspolitik an. Weitere Ursachen sind die vermuteten Abwanderungen zur AfD sowie ein genereller Verdruss an Politikern und Parteien. Der Bundeskanzlerin gibt ein gutes Zehntel der Mitglieder die Schuld an dem Ergebnis. Zum Vergleich: Martin Schulz machen doppelt so viele SPD-Mitglieder (23 Prozent) für das schwache Abschneiden der SPD verantwortlich. Einen vom konservativen Flügel der CDU beklagten "Links-Kurs" der Partei sehen nur wenige CDU-Mitglieder als Grund für das schwache Abschneiden ihrer Partei an.

Diskussion über die Flüchtlingspolitik

Abwanderungen zur AfD

Verdruss an Parteien und Politikern

Merkel

schwacher Wahlkampf

unklares Profil der CDU

Streit mit der CSU

Unmut über Große Koalition

"Links-Kurs" der CDU

Leihstimmen für die FDP 44 Prozent

22 Prozent

16 Prozent

12 Prozent

8 Prozent

7 Prozent

5 Prozent

5 Prozent

5 Prozent

4 Prozent

(Mehrfachnennungen waren möglich, daher Summe größer als 100)

Befragt nach ihrer Meinung zu Bundeskanzlerin Merkel sagten 90 Prozent der CDU-Mitglieder, sie seien mit ihrer Arbeit zufrieden. Unter den Wählern der Partei sind 89 Prozent zufrieden. Unter allen Wahlberechtigten sind es 60 Prozent.

87 Prozent der CDU-Mitglieder halten es für richtig, dass Merkel bei der Wahl als Kanzlerkandidatin der Union angetreten ist. 9 Prozent sagen, jemand anders hätte es machen sollen. Unter den CDU-Funktionären (83 Prozent), im Osten (85 Prozent) und bei Männern (86 Prozent) ist die Zustimmung etwas weniger hoch.

Ja Nein,

jemand anderes hätte mehr Stimmen erhalten Weiß nicht CDU-Mitglieder insgesamt 87 Prozent 9 Prozent 4 Prozent Ost

West 85 Prozent

87 Prozent 14 Prozent

9 Prozent 1 Prozent

4 Prozent Männer

Frauen 86 Prozent

90 Prozent 10 Prozent

8 Prozent 4 Prozent

2 Prozent Funktionäre 83 Prozent 14 Prozent 3 Prozent

Für den Fall, dass es Neuwahlen gibt, sollte Angela Merkel nach Auffassung von 79 Prozent der CDU-Mitglieder wieder als Kanzlerkandidatin der Union antreten. Im Oktober 2015 hatten 81 Prozent der CDU-Mitglieder eine erneute Kandidatur der Kanzlerin befürwortet.

Von den CDU-Wählern sprechen sich 81 Prozent für eine erneute Kandidatur Merkels aus. 72 Prozent der Parteimitglieder meinen zudem, dass Merkel für volle vier Jahre im Amt bleiben sollte.

Von allen Wahlberechtigten sagen 46 Prozent, Merkel solle bei Neuwahlen noch einmal antreten. 48 Prozent sagen, sie solle nicht noch einmal Kanzlerkandidatin werden.

Ja, Merkel sollte wieder Kanzlerkandidatin werden Nein, Merkel sollte nicht noch einmal Kanzlerkandidatin werden Wähler insgesamt 46 Prozent 48 Prozent Anhänger der CDU

Anhänger der CSU 81 Prozent

61 Prozent 18 Prozent

38 Prozent Anhänger der SPD 34 Prozent 64 Prozent Anhänger der Grünen 49 Prozent 51 Prozent Anhänger der Linken 30 Prozent 63 Prozent Anhänger der FDP 33 Prozent 64 Prozent Anhänger der AfD 11 Prozent 84 Prozent

Mit Merkels Arbeit als CDU-Vorsitzende sind 81 Prozent der CDU-Mitglieder zufrieden. Zum Vergleich: Mit der Arbeit von Martin Schulz sind nur 59 Prozent der SPD-Mitglieder zufrieden.

Bei der Frage, wie es nach dem Scheitern von Jamaika weitergehen soll, sind fast zwei Drittel der CDU-Mitglieder dafür, dass die CDU wieder mit der SPD und ihrer Schwesterpartei CSU eine Große Koalition eingeht. Zum Vergleich: Derzeit spricht sich nur etwas mehr als ein Drittel der SPD-Mitglieder für eine Große Koalition aus.

Für eine Minderheitsregierung mit den Grünen plädiert nur ein Viertel der CDU-Mitglieder. Auch die Wähler der CDU befürworten nach dem Scheitern von Jamaika mehrheitlich eine Große Koalition.

Große Koalition Minderheitsregierung mit den Grünen Die CDU sollte Neuwahlen anstreben CDU-Mitglieder 64 Prozent 26 Prozent 10 Prozent CDU-Wähler 52 Prozent 29 Prozent 17 Prozent

Unter allen Wählern sind allein die Anhänger der AfD mehrheitlich für Neuwahlen. Die Anhänger der Grünen plädieren mehrheitlich für eine schwarz-grüne Minderheitsregierung. Die Begeisterung über die Aussicht auf eine Große Koalition scheint sich bei den Wählern insgesamt in Grenzen zu halten.

Große Koalition Minderheitsregierung mit den Grünen Die CDU sollte Neuwahlen anstreben Wähler insgesamt 36 Prozent 29 Prozent 29 Prozent Anhänger der CDU

Anhänger der CSU 52 Prozent

48 Prozent 29 Prozent

44 Prozent 17 Prozent

8 Prozent Anhänger der SPD 48 Prozent 23 Prozent 26 Prozent Anhänger der Grünen 25 Prozent 71 Prozent 3 Prozent Anhänger der Linken 37 Prozent 31 Prozent 32 Prozent Anhänger der FDP 35 Prozent 27 Prozent 41 Prozent Anhänger der AfD 16 Prozent 5 Prozent 76 Prozent

Forsa hat am 29. und 30. November 1009 Wahlberechtigte zu ihren Meinungen zur CDU befragt. Die statistische Fehlertoleranz liegt bei 3 Prozentpunkten. Die Umfrage unter den Mitgliedern der CDU wurde vom 29. November bis zum 1. Dezember unter 1008 Parteimitgliedern durchgeführt.

Quelle: n-tv.de