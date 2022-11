Bevor die neue Gebührenordnung für Tierärzte am 22. November in Kraft tritt, denkt so mancher über eine Tierkrankenversicherung nach.

Wer mit Hund, Katze und Co. ab 22. November zur Tierarztpraxis muss, hat zwei Optionen: genug Geld für die Behandlung zurücklegen oder eine Tierkrankenversicherung abschließen. Denn es wird kostspieliger.

Röntgen für schlappe 32 Euro, Impfen für 11,50 Euro - fast doppelt so viel wie bisher. Und rund 10 Euro mehr für eine einfache Hunde-Untersuchung, sogar 15 Euro für den Katzen-Check. Beides kostet nun jeweils 23,62 Euro. Die ab 22. November gültige neue Gebührenordnung für Tierärzte, kurz GOT, treibt vielen Haustierbesitzern die Schweißperlen auf die Stirn. So mancher denkt über eine Tierkrankenversicherung nach. Ist die sinnvoll? Die wichtigsten Antworten von Tier- und Verbraucherschützern:

Soll ich nun eine Tierversicherung abschließen? Für wen lohnt sie sich eventuell, für wen gar nicht?

Trotz steigender Tierarztkosten rät der Bund der Versicherten (BDV) von Tierkrankenversicherungen ab. Seine Vorständin Bianca Boss ordnet sie grundsätzlich den weniger wichtigen bis unwichtigen Versicherungen zu. Vorrang für Tierhalter und Tierhalterinnen habe immer die Privathaftpflicht- und Tierhalterhaftpflichtversicherung.

Die Tierschutzstiftung Vier Pfoten sieht es differenzierter: Ob eine Versicherung für Tierarztkosten sinnvoll ist, müsse man immer im Einzelfall betrachten. "Eine Versicherung für ein Tier, das ohnehin schon eine umfangreiche Krankengeschichte mit sich bringt, lohnt sich sicherlich eher als eine für einen kerngesunden Hund", sagt Karina Omelyanovskaya.

Für die Heimtierexpertin von Vier Pfoten ist es aber in jedem Fall sinnvoll, Geld für den Ernstfall zur Verfügung zu haben - egal ob auf einem separaten Sparkonto oder in Form einer Versicherung. "Selbst wenn der Besuch in der Praxis jetzt allgemein etwas teurer werden kann, sollte man beim Tierarztbesuch besonders im Notfall niemals zögern", sagt sie. Auch an Vorsorgeuntersuchungen und regelmäßigen Impfauffrischungen sollte man nicht sparen, denn die Behandlungskosten einer Erkrankung seien meist sehr viel teurer.

Ist bei bestimmten Rassen eine Absicherung eher angebracht, bei anderen weniger?

Durch ihre Züchtungen sind einige Rassen vorbelastet. "So neigen Dackel durch ihren langen Rücken beispielsweise zu Bandscheibenvorfällen, Labradore zu Ellenbogen- und Hüftgelenksdysplasien, Französische Bulldoggen zu Atem- und Augenproblemen", zählt Omelyanovskaya auf.

Als Faustregel gilt: Ein Hund, der weder zu kurze noch zu lange Beine, Ohren, Nase oder Rücken und zudem ein gesundes Gewicht hat, hat ein geringeres Risiko, krank zu werden. Die Verbraucherzentrale NRW hat eine weitere Faustregel parat: Je größer das Tier, desto eher ist eine Krankenversicherung sinnvoll.

Im Versicherungs-Dschungel gibt es unterschiedliche Konditionen. Welche Punkte sind wirklich wichtig, welche verzichtbar?

"Entscheidet man sich dazu, eine Krankenversicherung abzuschließen, ist die Abdeckung möglicher OP-Kosten unverzichtbar", so Omelyanovskaya. Auch die Nachsorge sollte laut der Expertin zwingend mit inbegriffen sein. Denn im Fall der Fälle schnellen die Kosten für einen operativen Eingriff beim Tier in die Höhe.

Die jährlich anstehenden Impfauffrischungen ließen sich hingegen selbst bezahlen. Auch regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen fallen finanziell meist nicht so stark ins Gewicht.

Wo lauern Fallstricke?

Versichert werden laut Verbraucherzentrale NRW in der Regel nur gesunde Tiere, wobei sich die Beitragshöhe meist nach Rasse und Alter des Tieres richtet. Oft gibt es auch ein Mindest- und ein Höchstalter für das zu versichernde Tier. Für ältere oder vorerkrankte Tiere werden Versicherungsmöglichkeiten also rar. Zu lange sollte man also mit dem Abschluss nicht warten.

Auch bei der Selbstbeteiligung lauert ein Fallstrick: Da gibt es alles zwischen keinem Eigenbeitrag, festen Beträgen oder bestimmten Prozentsätzen. Je nach Tarif und Behandlung kann das ins Geld gehen. Philipp Opfermann, Versicherungsexperte der Verbraucherzentrale NRW, gibt ein Beispiel: Kostet eine Behandlung 4000 Euro und man hat 20 Prozent Selbstbeteiligung, müsse man also trotz Versicherung noch 800 Euro selbst zahlen. Kalkulierbarer sei eine feste Selbstbeteiligung, etwa von 250 Euro.

Achten sollte man auch auf Ausschlüsse vom Versicherungsschutz. Der Klassiker ist die Hüftdysplasie, die oft bei bestimmten Rassen ausgeschlossen ist, so Opfermann.

Und noch ein Fallstrick: Tierkrankenversicherungen können von beiden Seiten gekündigt werden. Hat man Pech, ist das junge und gesunde Tier lange versichert und fliegt dann raus, wenn mit zunehmendem Alter Zipperlein und Krankheiten kommen. Nur wenige Versicherer verzichten auf ihr Kündigungsrecht, so Opfermann.

Haben Tierpraxen einen Spielraum bei den Honoraren? Ist es vielleicht eine gute Idee, zu feilschen?

Tierärztinnen und Tierärzte können bei jeder Behandlung festlegen, ob sie den einfachen, doppelten oder dreifachen Satz berechnen, erklärt Omelyanovskaya. Im besten Fall würden sie dies auf der Grundlage entscheiden, wie herausfordernd, umfangreich oder zeitintensiv die Behandlung ist.

Es kann auch der Wert des Tieres oder die Tageszeit eine Rolle spielen. Erst wenn es über das Dreifache des Gebührensatzes hinausgehen soll, müssen Praxis und Tierhalter oder Tierhalterin das vor der Behandlung ausdrücklich vereinbaren, erklärt Opfermann.

Und wenn man mal sehr knapp bei Kasse ist?

"Dann lohnt es sich immer, das Gespräch mit seiner Tierärztin oder seinem Tierarzt zu suchen: Vielleicht lässt sich im Einzelfall eine individuelle Vereinbarung treffen", rät Omelyanovskaya. Wichtiger als der Preis sei jedoch, ob Tier und Halterin oder Halter in der Tierarztpraxis gut beraten werden und sich wohlfühlen.

Wenn nicht an den Honoraren, wo kann ich sonst bei der Tierhaltung sparen?

Wer die Ausgaben für sein Heimtier reduzieren will, kann bei Zubehör und Spielzeug sparen, so der Rat von Vier Pfoten. Man müsse Prioritäten setzen. Eine neue Leine, ein neues Körbchen oder Spielzeug seien anders als die medizinische Versorgung oder geeignetes Futter für ein Tier nicht überlebenswichtig. "Einem Hund ist es egal, welche Farbe sein Halsband oder ob der Schlafplatz schon abgewetzte Ecken hat", sagt Karina Omelyanovskaya.

Bleibt am Ende des Monats noch Geld übrig, würde sie das lieber für tiermedizinische Notfälle zurücklegen. Statt es in neues Spielzeug zu investieren, kann man sich vornehmen, mehr mit seinem Tier zu spielen. Kleine Suchspiele oder das Einüben von neuen Tricks fordern Hunde geistig heraus und stärken die Bindung zwischen Mensch und Tier.