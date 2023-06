Die Verbraucherorganisation Foodwatch hat erneut zur Wahl gerufen und auch dieses Jahr haben Zehntausende Teilnehmer über die dreisteste Werbelüge abgestimmt. Und - tätärätä - der "Goldene Windbeutel" 2023 geht an ...

Im Supermarkt werden Verbraucher regelmäßig durch Werbelügen und Mogelpackungen von den Herstellern getäuscht. Doch das bleibt nicht ungesühnt, denn die Verbraucherorganisation Foodwatch verleiht dafür den Negativpreis "Goldener Windbeutel".

Der "Sieger". (Foto: Foodwatch )

Abgeräumt haben die zweifelhafte Ehrung dieses Jahr die "Pom-Bär Ofen Minis" von Intersnack Deutschland. Bei der Online-Abstimmung auf der Plattform goldener-windbeutel.de wählten 27,99 Prozent der mehr als 50.000 Teilnehmer dieses Produkt zur dreistesten Werbelüge des Jahres. Begründung: Die "Pom-Bär Ofen Minis" in den Geschmacksrichtungen "Paprika" und "Sour Cream Style" richten sich an Kinder und werben mit "50 Prozent weniger Fett" - doch dafür enthalten die Chips in Bärenform etwa sechs Mal so viel Zucker wie die Original-"Pom-Bären" und dürften nach den Empfehlungen der WHO gar nicht erst für Kinder beworben werden.

Auch danach wenig Schmeichelhaftes

Platz 2 der Abstimmung belegt die "Trinkmahlzeit von Yfood" mit 11.272 Stimmen (22,42 Prozent). Auf der Verpackung des Drinks prangt der Slogan "This is Food". Eine 500-Milliliter-Flasche soll eine Mahlzeit ersetzen und wird als gesund, ausgewogen und vollwertig beworben. Tatsächlich handelt es sich schlicht um Milch mit Wasser und ein paar zugesetzten Vitaminen, Mineralien und Süßstoff - überteuert verkauft für 3,99 Euro. Künftig wird Yfood mit dem Nutri-Score E bewertet.

Platz 3 geht an "Porridge von 3 Bears" (10.146 Stimmen, 20,18 Prozent). Das Startup 3 Bears bewirbt sein "Porridge" mit einigem Brimborium: Der "Kernige Klassiker" sei ein "Solo-Star" - eine "geheime Mischung aus Vollkornhaferflocken. Garantiert ohne zugesetzten Zucker oder künstliche Zusätze." Der Blick auf die Zutatenliste zeigt: Es handelt sich schlicht und einfach um 100 Prozent Haferflocken. Dafür müssen die Verbraucher tief in die Tasche greifen: Für 400 Gramm Haferflocken werden 3,99 Euro fällig. Zum Vergleich: Eigenmarken-Haferflocken von Kaufland oder Rewe bekommt man schon für 79 Cent (500 Gramm). Selbst Bio-Haferflocken von Alnatura kosten nur 1,19 Euro (500 Gramm).

Platz 4 heimst der "Philadelphia mit Ziegenkäse & Rosmarin" von Mondelez (10.041 Stimmen, 19,97 Prozent) ein. Name und Verpackungsgestaltung erwecken den Eindruck, es handele sich um ein Ziegenkäseprodukt. Erst versteckt im Kleingedruckten erfährt man: Der Ziegenfrischkäse-Anteil liegt gerade einmal bei 3 Prozent! Dafür enthalten: Aroma.

Platz 5 geht an "Tuc Bake von Mondelez" (4744 Stimmen, 9,44 Prozent). Mondelez verkauft die Bake Rolls, die zuvor unter der Marke 7Days im Supermarkt-Regal lagen, neuerdings unter der Marke Tuc. Es handelt sich quasi um das gleiche Produkt - nur wird es jetzt deutlich teurer verkauft: Kosteten 250 Gramm im Einzelhandel zuvor 1,39 Euro, so müssen für 150 Gramm jetzt 1,99 Euro hingelegt werden. Eine versteckte Preiserhöhung von 139 Prozent.

Werbelügen melden

Wer sich durch Luftverpackungen, vermeintlich "natürliche" Lebensmittel voller Zusatzstoffe, versteckte Preiserhöhungen, angeblich "gesunde" Zuckerbomben oder scheinbar klima- und umweltfreundliche Produkte betrogen fühlt, hat auf schummelmelder.de, der Foodwatch-Beschwerdeplattform, die Möglichkeit, derlei Ärgernisse hochzuladen.