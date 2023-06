Eine Direktbank verspricht die schnelle und unkomplizierte Abwicklung alltäglicher Bankgeschäfte. Wer ein Girokonto für sein Unternehmen sucht, hat oft aber andere Prioritäten. Wo Unternehmern die besten Girokonten finden und wie sich die Angebote unterscheiden, zeigt eine Untersuchung der FMH-Finanzberatung.

Online-Banking ist für die meisten Verbraucher inzwischen Alltag. Wer ein Unternehmen aufbauen oder ein bestehendes Geschäft erweitern will, kann seine Geldgeschäfte allerdings nicht immer per App erledigen. Der Ansprechpartner vor Ort ist und bleibt für Geschäftskunden ein wichtiger Faktor - auch und gerade, wenn es um die Auswahl des richtigen Girokontos geht, so die Experten von FMH.

Geschäftskunden haben besondere Bedürfnisse

Um herauszufinden, wo Selbstständige und Gewerbetreibende die besten Angebote erhalten, hat die FMH-Finanzberatung daher untersucht, welche Bank das beste Geschäftsgirokonto anbietet und dabei sowohl Direkt- und Filialbanken als auch regionale Geldhäuser verglichen.

In die Bewertung eingeflossen sind dabei nicht nur Kontoführungsgebühren. Auch die Entgelte pro Buchungsvorgang und die Kosten für Giro- und Kreditkarten spielten eine Rolle.

Um eine Empfehlung für möglichst viele Geschäftskunden aussprechen zu können, untersuchten die Frankfurter Experten zudem die Angebote für zwei unterschiedliche Musterkunden: Variante eins war ein kleines Unternehmen mit 80 Buchungsvorgängen pro Monat, Variante zwei ein größerer Betrieb mit 200 Kontobewegungen pro Monat.

Mehr als 600 Euro Preisunterschied pro Jahr

Die Unterschiede waren enorm: Bei 80 Buchungsvorgängen pro Monat kommen auf ein Unternehmen Gesamtkosten zwischen 181 und 824 Euro pro Jahr zu. Das richtige Konto spart also 643 Euro pro Jahr.

Bei 200 Aktionen reicht die Spanne für das Gesamtpaket aus Kontoführung, Kredit- und Girokarten sowie die genannten Transaktionen von 325 bis 814 Euro - ein Unterschied von 490 Euro.

Ein akribischer Vergleich der Konto-Konditionen ist daher jedem Selbstständigen und jedem Unternehmer dringend zu empfehlen.

Regionale Anbieter holen auf

Wer auf den direkten Kontakt zu seinem Banker nicht verzichten kann, fährt derzeit mit der Postbank und der Targobank am besten. Sehr gut für kleinere Unternehmen eignet sich auch die Commerzbank: Sie verzichtet für sechs Monate auf Kontoführungsgebühren und punktet zudem mit einem Online-Bonus von 100 Euro. Bei den Direktbanken hat jeweils die Deutsche Skatbank die Nase vorne.

Bei den regionalen Banken erhielten in beiden Segmenten sowohl die Berliner Volksbank als auch die Saalesparkasse die Bestnote. Zu den Spitzenreitern gibt es aber zahlreiche hervorragende Alternativen: Insgesamt neun regionale Anbieter konnten sich die Bestnote "sehr gut" sichern - das ist eine deutliche Steigerung zur letzten Erhebung der FMH:

Mit dem Giro-Vergleich von ntv können Sie auch Ihre besten aktuellen Geschäftsgiro-Angebote finden.