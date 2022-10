Die Inflation verschont auch nicht die Prämienhöhe für Kfz-Versicherungswechsler, wenn auch die Preissteigerungen im Vergleich zur allgemeinen Teuerungsrate vergleichsweise bescheiden ausfällt. Und dennoch, wer wechselt, kann ziemlich viel Geld sparen.

Wie der Kfz-Versicherungsindex des Vergleichsportals Verivox zeigt, steigt für Versicherungswechsler je nach Versicherungsart um bis zu fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr. Um durchschnittlich fünf Prozent steigt demnach der Beitrag für die Vollkaskoversicherung im mittleren Preissegment. Haftpflicht-Tarife verteuern sich um drei, Teilkasko-Tarife um zwei Prozent gegenüber Oktober 2021. Prämiensteigerungen bleiben auch im günstigen Preissegment nicht aus - um jeweils vier Prozent steigen die Preise in der Teil- und Vollkaskoversicherung - bei der Haftpflicht sind es zwei Prozent.

Während in der KFZ-Haftpflichtversicherung die Leistungen für geschädigte Unfallgegner maßgeblich sind, spielt in der Kaskoversicherung unter anderem der Wert des versicherten Autos eine Rolle.

Für Bestandskunden erwartet das Vergleichsportal noch höhere Prämiensteigerungen. Denn nach dem Coronajahr 2020 stieg die Fahrleistung erneut an. Versicherer mussten deshalb auch wieder mehr Schäden regulieren. Gleichzeitig verteuert die Inflation auch die Reparaturkosten. Und trotz steigender Prämien können Versicherungsnehmer bei einem Wechsel nach wie vor sparen. Die Differenz zwischen dem mittleren und günstigsten Preissegment liegt im Schnitt bei 26 Prozent. Am größten ist das Sparpotenzial mit 27 Prozent in der Vollkasko-Versicherung.

Preisniveau sinkt zum Jahresende

"Versicherungsnehmer sollten nun Tarife vergleichen und sich ein günstiges Angebot sichern", rät Wolfgang Schütz, Geschäftsführer der Verivox Versicherungsvergleich GmbH. "Denn in der aktuellen Wechselsaison profitieren sie vom Wettbewerb der Versicherer um Neukunden und damit attraktiveren Angeboten." Wie der Kfz-Versicherungsindex zeigt, sinkt das Preisniveau gegen Jahresende, nachdem es im Sommer den Jahreshöchststand erreicht hat.

Mehr zum Thema Für Kfz-Versicherung Kündigung rechtzeitig schicken

Grundsätzlich gilt: Erhöht sich durch die Neueinstufung der Beitrag zur KFZ-Versicherung, haben Versicherte ein Sonderkündigungsrecht. Normalerweise laufen die KFZ-Versicherungen über ein Jahr. Anders als bei anderen Versicherern gibt es bei der Autoversicherung aber ohnehin die Möglichkeit, mit nur einem Monat Frist zum 30. November zu kündigen, also nicht mit drei Monaten wie sonst üblich. Wer jetzt seine KFZ-Versicherung kündigt, kann zum 1. Januar des Folgejahres in eine günstigere Versicherung wechseln. Die Versicherungen locken Neukunden mit zum Teil deutlich günstigeren Policen, ohne dabei Abstriche beim Versicherungsschutz machen zu müssen.

Verivox berechnet den Kfz-Versicherungsindex gemeinsam mit dem Statistik-Experten Professor Wolfgang Bischof von der Hochschule Augsburg.