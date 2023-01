Mit ihrem im Vergleich zu Körperlotionen deutlich höheren Fettanteil bietet sich Körperbutter besonders für die Pflege wintergestresster, trockener Haut an. Von 26 getesteten Produkten ist der überwiegende Teil empfehlenswert, wie Öko-Test feststellt.

Der Winter ist im vollen Gange. Doch der ständige Wechsel zwischen Kälte und Wärme und trockener Heizungsluft – all dies macht der Haut schwer zu schaffen. Wer nun über trockene Haut klagt, für den kann Körperbutter eine gute Alternative zur Bodylotion sein. Was an einem deutlich höheren Fettanteil liegt. Was Körperbutter allerdings auch zur Saisonware macht, denn im Sommer ist deren Rezeptur den meisten dann doch zu reichhaltig, weshalb lieber zu leichten Cremes und Lotionen gegriffen wird.

Da es bis dahin aber noch ein paar Tage hin ist, kann die derzeit beanspruchte Haut durchaus etwas Extra-Pflege vertragen. Öko-Test hat 26 entsprechende Produkte aus Drogerien, Supermärkten und dem Onlinehandel unter die Lupe genommen. Darunter sieben feste Stücke und 19 Produkte im Cremetiegel. Zu Preisen zwischen 0,83 und 19 Euro für 100 Milliliter beziehungsweise Gramm.

Zwei Produkte fallen durch

Das Ergebnis der Untersuchung ist weitestgehend erfreulich. Die Tester können den überwiegenden Teil der Ware empfehlen. Nahezu drei Viertel schneiden "sehr gut" ab. Wobei die Inhaltsstoffe weitestgehend unbedenklich sind. Allerdings sind in der "Bettina Barty Body Butter Rice Milk & Vanilla von Straub" (1,24 Euro) Paraffine ein Hauptbestandteil. Diese erdölbasierten Fette bieten keinen Pflegevorteil für die Haut und können noch dazu mit gesundheitsschädlichen Bestandteilen verunreinigt sein. Die Labor-Analyse bestätigte dies. Das von Öko-Test beauftragte Labor wies aromatische Mineralölkohlenwasserstoffe (MOAH) nach, von denen einige Verbindungen krebserregend sein können. Womit der Testverlierer benannt ist ("ungenügend").

Die 19 Euro teure "Biotherm Lait Corporel Le Beurre" ("mangelhaft") weist einen erheblichen Anteil an Silikonen auf, laut Laboranalyse rund sieben Prozent. Auch diese haben lediglich einen pflegenden Schein und fügen sich nicht so gut ins Hautgleichgewicht wie pflanzliche Fette und Öle ein. Obendrein reichern sie sich in der Umwelt an. Sowohl das Biotherme- als auch das Produkt von Straub enthalten zudem PEG/PEG-Derivate, die die Haut durchlässiger für Fremdstoffe machen können.

Bedenkenlos kann hingegen mit der sehr guten, festen Körperbutter "Alverde Feste Körperbutter Grüner Tee Aloe Vera-Duft" von DM gecremt werden. Oder auch mit der "Terra Naturi Hemp Care Feste Körperbutter" vom Müller Drogeriemarkt (beide 3,69 Euro).

Wer es lieber cremig mag, kann seiner Haut unter anderem mit dem Griff in den Tiegel von nachfolgenden "sehr gut" bewerteten Produkten etwas Gutes tun: "Bevola Naturals Körperbutter Bio-Kokos & Bio Sheabutter" von Kaufland (1,48 Euro), "Balea Körperbutter mit Kakaobutter und dem Duft nach Beeren" von DM (0,83 Euro) oder "Cosnature Körperbutter Tonkabohne Karitébutter" von Cosmolux (1,50 Euro).