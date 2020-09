Familien können sich über die erste Rate des Kinderbonus freuen, Maskenverweigerer müssen bei der Deutschen Bahn mit mehr Kontrollen rechnen und das Lottospielen wird teurer.

Mehr Maskenkontrollen in der Bahn

Zwar herrscht in Bus und Bahn eine allgemeine Maskenpflicht, dennoch sind sogenannte Maskenverweigerer allgegenwärtig. Um dem entgegenzuwirken, will die Deutsche Bahn ab dem 1. September doppelt so viele Maskenkontrollen in Zügen durchführen wie zuvor. Unterstützt wird sie dabei von der Bundespolizei.

Erste Rate des Kindergeldbonus wird ausgezahlt

Im September wird die erste Rate des Kindergeldbonus gezahlt, der im Rahmen des Corona-Konjunkturpakets beschlossen wurde. 300 Euro pro Kind sollen Familien bekommen. Am 7. September beginnt die Familienkasse mit der Auszahlung der ersten 200 Euro, die zweite Rate von 100 Euro folgt im Oktober. Doch nicht alle werden das Geld gleichzeitig bekommen. Wer die erste Rate wann bekommt, erfahren Sie hier.

Bußgeld für Masken-Verweigerer in Sachsen

Zum 1. September will auch Sachsen bei Verstößen gegen die Maskenpflicht ein Bußgeld von 60 Euro einführen. Das kündigte Sozialministerin Petra Köpping an. Grund sei, dass es viele Beschwerden gegeben habe, dass sich Teile der Bevölkerung nicht an das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr halten, sagte Köpping. Zudem würden Leute, die andere darauf hinweisen, nicht selten beleidigt und bedroht werden.

Bund und Länder haben sich unterdessen darauf verständigt, bei Verstößen gegen die Maskenpflicht bundesweit ein Bußgeld von mindestens 50 Euro einzuführen. Ab wann diese Regelung gilt, ist allerdings noch nicht klar. Sachsen-Anhalt hatte auf der Ministerpräsidentenkonferenz am 27. August angekündigt, nicht mitmachen zu wollen.

Lottospielen verteuert sich

Wer Lotto spielt, muss ab dem 23. September tiefer in die Tasche greifen. Der Lottoschein des klassischen "6 aus 49" wird dann nämlich um 20 Cent teurer. Für die Ziehungen am Mittwoch und Samstag kostet er ab diesem Stichtag nicht mehr 1 Euro, sondern 1,20 Euro. Begleitet wird diese Preiserhöhung von einem neuen Gewinnplan: In der Gewinnklasse 2, auch als "Sechser im Lotto" bekannt, sollen in Zukunft mehr Millionenausschüttungen möglich sein.

Waffenänderungsgesetz in Kraft

Zum neuen Monat tritt ein neues Waffenänderungsgesetz in Kraft. Gemäß diesem können Waffen ab dann nur noch gegen Vorlage der Identifikationsnummer des Nationalen Waffenregisters (NWR-ID) gekauft oder verkauft werden. Zugleich werden einige Waffen mit großen Magazinen verboten und die Sportschützen-Waffenbesitzkarte auf maximal zehn Waffen begrenzt.

Psychotherapie-Studium möglich

Bisher mussten Abiturienten, die sich zum Psychotherapeuten ausbilden lassen wollten, einen langen und teuren Weg auf sich nehmen. Zunächst mussten sie rund fünf Jahre lang Psychologie studieren und anschließend eine drei bis fünf Jahre lange Ausbildung zum "psychologischen Psychotherapeuten" absolvieren, die knapp 20.000 Euro kostet. Ab dem 1. September tritt nun ein Gesetz zur Reform der Psychotherapeutenausbildung in Kraft. Künftig können Abiturienten direkt ein Universitätsstudium der Psychotherapie beginnen. Dieses teilt sich in drei Jahre Bachelor- und zwei Jahre Masterstudium auf.