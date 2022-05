Die meisten legen selbst Hand an, zumindest gelegentlich, trotz Spülmaschine. Damit Teller, Töpfe und Co. richtig sauber werden, gilt es, mit dem richtigen Spülmittel zu schrubben. Im Warentest haben Konzentrate die Nase deutlich vorn. Ein Produkt ist "mangelhaft".

Im Jahr 2021 gab es in der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahre fast 40 Millionen Personen, die täglich Handgeschirrspülmittel verwendeten. Besonders wenn's schnell gehen muss oder Teller, Töpfe, Brillen und Co. richtig sauber werden sollen, erledigen die meisten Haushalte zumindest gelegentlich den Abwasch mit der Hand. Obwohl in den meisten Haushalten eine Spülmaschine vorhanden ist.

Doch bevor derart Dreckigem zu Leibe gerückt wird, sollten Verbraucher den richtigen Reiniger wählen, wie eine Untersuchung von Stiftung Warentest nahelegt. Neben Marken wie Ecover, Fairy, Fit, Frosch und Pril waren auch Spül­mittel von Aldi, DM, Lidl und Rewe dabei. 100-mal spülen kostet je nach Produkt zwischen 42 Cent und 1,69 Euro. Insgesamt gibt es Test­ergeb­nisse von "sehr gut" bis "mangelhaft". Elf Spül­mittel kommen im Urteil "Reinigung" nicht über ein "ausreichend" hinaus.

Bei dem Test von 25 Handgeschirrspülmitteln überzeugten vor allem Konzentrate. Sie sind oft besonders ergiebig und säubern kraft­voll. Sie reinigen mit einem Abwasch deutlich mehr Teller, als jene mit schwacher Leistung. Mit den Besten im Test schaffen die Spül­profis von Warentest mehr als 40 mit Fett­schmutz verunreinigte Teller zu säubern, bevor der Schaum zusammenbricht und dauer­haft aufreißt. Dann gilt das Spül­wasser als erschöpft. Die schwächsten Produkte machen bereits nach rund 20 Tellern schlapp.

Ein Spülmittel ist "mangelhaft"

Um die Reinigungs­leistung zu testen, mussten die Mittel mit jeder Menge Fett-, Eiweiß- und Stärke­schmutz fertig werden - zum Beispiel mit Ölmischungen, getrock­neter Pastamasse und angebackenem Hack­fleisch. Im Wischtest und beim Einweichen zeigt sich anschließend, wie gut die Spül­mittel gegen derartige Verschmut­zungen ankommen.

Top Reinigungsleistung und Ergiebigkeit bietet das "Pril Kraft Gel Ultra Plus". Es schneidet im Test als einziges Hand Geschirrspülmittel "sehr gut" (Note 1,5) ab. Es kostet 77 Cent je 100 Spülgänge. Acht weitere Konzentrate überzeugen mit guter Reinigungskraft, darunter die sehr ergiebigen Aldi "Alio Ultra Classic" (1,8) und DM "Denkmit Ultra Multi-Power" oder das Lidl "W5 Ultra-Power" (beide 1,9). Mit 69 Cent pro 100 Spülgänge reinigen sie etwas günstiger als der Testsieger. Für die Spüler in Villarriba ("Fairy Ultra Plus Konzentrat Original") reicht es immer noch für die Note 2,2 (0,87 Euro).

Bei diesen Ergebnissen kann kein Klassikprodukt mithalten. Mit "befriedigend" noch am besten sind die Produkte von Aldi Süd, Penny und Rewe. Das "Sensitiv Frosch Aloe Vera" und fünf weitere Spülmittel schonen die Haut etwas mehr als andere Produkte. "Ecover" ist als einziges Öko-Produkt auch sanfter zur Umwelt. Schlusslicht ist das Edeka "Gut & Günstig Classic" mit Apfelduft. Es kassiert wegen seines Konservierungsmittels das Qualitätsurteil "mangelhaft".