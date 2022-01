Fett und Feuchtigkeit kann die Haut fast immer vertragen. Vor allem im Gesicht. Denn die ist Wind und Wetter ausgesetzt. Gesichtscremes sollen schützen, manche versprechen auch einen Anti-Aging-Effekt. Wie gut die Produkte sind, verrät Öko-Test.

Egal ob leichte Tages- oder Anti-Aging-Cremes, reichhaltige Gesichtscremes oder solche gegen Falten: Die Verkaufsregale für Gesichtspflege sind gut gefüllt, der Bedarf ist groß. Denn die Haut dort ist besonders beansprucht, da sie meist ungeschützt der Witterung ausgesetzt ist. Dazu zählt in den Wintermonaten auch trockene Heizungsluft.

Öko-Test hat 50 solcher Cremes zu Preisen pro 50 Milliliter zwischen 1,63 und 44,83 Euro untersucht. Darunter teure Marken­produkte und preisgüns­tige Drogerieware. Das Ergebnis über­rascht nicht: Gute Pflege gibt es schon für wenig Geld. Die teuersten Marken im Test, oft mit Wirkungsversprechen, halten hingegen nicht, was sie versprechen. Elf Cremes bekamen die Bestnote "sehr gut" und sind aus Sicht der Tester bedenkenlos empfehlenswert. Insgesamt 15 Mal gab es ein "gut", 14 wurden mit "befriedigend" und vier mit "ausreichend" bewertet. Einmal gab es ein "mangelhaft". Insgesamt sechs Cremes sind mit "ungenügend" glatt durchgefallen.

Ein Produkt weist dabei besonders viele bedenkliche Inhaltsstoffe auf. "Selten kommen in unseren Kosmetiktests so viele Abwertungen zusammen wie bei der "Mouson-Creme". Die Notenabzüge - weitere Mängel noch nicht mitgezählt - addieren sich auf 16 Stück. Sie bilden eine lange Liste von Substanzen, die aus unserer Sicht nichts in Kosmetik zu suchen haben", befindet die Öko-Test-Redaktion.

Eine Anti-Aging- oder Antifalten-Creme ohne Vorteile

Auch die "Böttinger Spezialcreme Extra Fett" und die "Hormocenta Original Care Spezialcreme" bekamen ein "ungenügend". Hier wird unter anderem der Duftstoff Lilial verwendet, der sich in Tierversuchen als schädlich für die Fortpflanzung erwiesen hat. Aber das sollte sich bald ändern, weil dieser Stoff ab März 2022 in der EU verboten ist. Gleiches gilt für die "Olay Regenerist Collagen Peptide 24 Tagespflege", der "Neutrogena Hydro Boost Aqua Intensivpflege", der "Eucerin Lipo-Balance" und der "Hormocenta Original CareSpezialcreme), die unter anderem wegen der Verwendung von PEG/PEG-Derivaten, Paraffinen, MOAH und/oder bedenklicher UV-Filter durchfielen.

Das es auch deutlich besser geht, zeigen die elf Produkte, die mit der Note "sehr gut" ausgezeichnet wurden. Acht davon kommen aus dem Bereich der zertifizierten Naturkosmetik. Die Preis-Leistungs-Sieger sind: "CV Cadea Vera Hydro 24 H Intensiv Feuchtigkeitscreme" vom Müller Drogeriemarkt für 1,95 Euro pro 50 ml, die "Alverde Tagescreme Bio-Wildrose Trockene Haut" von DM für 2,85 pro 50 ml und die "Blütenzeit Intensivcreme Bio-Olivenöl & Bio-Jojoba-Öl - Euco" von Bundi für 3,29 Euro. Bei den beiden Letztgenannten handelt es sich um zertifizierte Naturkosmetik.

Öko-Test kommt zudem zu dem Schluss, dass eine Anti-Aging- oder Antifalten-Creme gegenüber einer Pflegecreme ohne Wirkversprechen keine Vorteile bietet. Entsprechende Studien der Hersteller konnten die Tester nicht überzeugen.