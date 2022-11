Bei günstigen Banken erhält die Mehrheit der Kunden einen Kredit in der benötigten Höhe zum Zinssatz von 4,49 Prozent oder besser.

Dieser Tage lockt das eine oder andere Schnäppchen beim Online-Shopping. Wer gerade nicht über das nötige Kleingeld verfügt, kann sich auch via Ratenkredit zum Kauf verführen lassen. Wird dafür die Finanzierung bei einem der großen Online-Bezahldienste genutzt, werden mitunter doppelt so hohe Zinsen fällig.

Alles wird teurer - auch das Schuldenmachen. Wer sich nun auf die Suche nach einem günstigen Ratenkredit macht, beispielsweise um sich trotz klammer Kasse doch ein Schnäppchen beim Black Friday oder Cyber Monday leisten zu können, sollte unbedingt die Finanzierungsmöglichkeiten vergleichen. Denn auch die Kreditzinsen haben zuletzt deutlich angezogen.

Allerdings kommt nicht für jeden Konsumwunsch die Finanzierung mit einem Ratenkredit infrage. Die meisten Banken vergeben keine Kredite für Beträge unter 1000 Euro. Wenn Verbraucher kleinere Einkäufe in Teilbeträgen abbezahlen möchten, kann der Ratenkauf über den Händler eine geeignete Lösung sein. Verbraucher sollten aber unbedingt den Überblick über ihre Schulden behalten. Denn die müssen auch irgendwann zurückgezahlt werden.

65 Prozent Zinskosten sparen

Und wer für den Einkauf die Ratenfinanzierung der großen Online-Bezahldienste Paypal oder Klarna nutzt, zahlt mitunter kräftig drauf, wie eine Stichprobenanalyse des Vergleichsportals Verivox ergeben hat. So verlangt beispielsweise Klarna beim Testeinkauf von Verivox 12,90 Prozent Zinsen für eine Ratenfinanzierung mit 2 Jahren Laufzeit. Für ein Notebook im Wert von 2500 Euro summieren sich die Zinskosten bei diesen Konditionen auf insgesamt 328 Euro. Für die Finanzierung der Couchgarnitur zum Kaufpreis von 4079 Euro fallen insgesamt 535 Euro Zinsen an.

Mit einem Zinssatz von 9,99 Prozent ist die Ratenfinanzierung bei Paypal etwas günstiger. Für die Finanzierung des Notebooks belaufen sich die Gesamtkosten hier auf 255 Euro, für die Wohnzimmermöbel werden insgesamt 416 Euro Zinskosten fällig.

Die Auswertung zeigt: Bei günstigen Banken erhält die Mehrheit der Kunden einen Kredit in der benötigten Höhe zum Zinssatz von 4,49 Prozent oder besser. Für die Finanzierung des Notebooks fielen bei diesen Konditionen in zwei Jahren nur insgesamt 116 Euro Zinsen an. Für die Wohnzimmermöbel wären es 190 Euro. Verglichen mit der Finanzierung über Klarna würden Ratenkreditnehmer somit 65 Prozent Zinskosten sparen. Gegenüber der Paypal-Finanzierung beläuft sich die Ersparnis auf 54 Prozent. Ausgewertet wurde der sogenannte Zwei-Drittel-Zinssatz. Diese Pflichtangabe der Banken ist repräsentativ für breite Kundengruppen. Zwei Drittel aller Kunden erhalten ihren Kredit zu diesem Zinssatz oder günstiger.

