Nach wie vor, oder auch schon wieder, ist ein gutes Immunsystem gefragt. Besonders jetzt, wegen der eingeläuteten Erkältungssaison. Ingwer gilt als immunstärkend. Und es gibt ihn auch aus der Flasche - als Saftmischung. Öko-Test hat die Natur-Booster untersucht.

Eine Erkältung nervt. Und erstaunlicherweise ist nach wie vor kein Kraut gegen die Last gewachsen. Aber wenigstens lassen sich die Beschwerden etwas lindern. Auch Ingwer hat vor allem in der kalten Jahreszeit Hochsaison. Die Knolle mit dem scharfen Aroma gilt als gesundheitsfördernd und soll das Immunsystem stärken, hilft bei kratzigem Hals und schmerzendem Bauch.

Aber nicht immer bleibt genug Zeit zum Schälen, Schnippeln und Überbrühen - manchmal muss es schneller gehen. Um sich vorab gegen jedweden Infekt zu wappnen, greifen deshalb nicht wenige zum kleinen Fläsch­chen mit ingwerhaltigen Saft­mischungen. Abgesehen davon, ist noch in keiner wissenschaftlichen Studie am Menschen untersucht worden, ob Ingwer tatsächlich vor einer Erkältung schützt oder ihr vorbeugt.

Öko-Test hat 20 sogenannte Ingwer-Shots aus Drogeriemärkten, Supermärkten, Discountern und Onlineshops gekostet und auf ihren Gehalt an den für Ingwer typischen Scharfstoffen, Schadstoffen sowie an Vitamin C geprüft. Die Preisspanne reichte von 0,36 bis 2,49 Euro für 60 Milliliter. Die Mehrheit der Shots enthält als Hauptzutat Apfelsaft. Anhand der Deklaration wurde der Zuckergehalt der Mischgetränke überprüft. Geschulte Sensorikprüfer verkosteten die Ingwer-Shots und beurteilten, ob Aussehen, Geruch und Geschmack in Ordnung waren. Was bei allen untersuchten Produkte auch der Fall war. Je mehr Scharfstoffe, desto schärfer und intensiver schmeckt der Saft nach Ingwer.

Kein Ingwer-Shot "mangelhaft" oder "ungenügend"

Die Gesamtmenge der Scharfstoffe sagt aber noch nichts über die Qualität aus. Wichtiger ist das Verhältnis der Scharfstoffe Gingerole und Shogaole. Es lässt Rückschlüsse auf die Frische des verarbeiteten Ingwers zu, da sich Shogaole erst durch Alterung oder andere äußere Faktoren bilden. In frischem Ingwer liegt das Verhältnis der beiden Stoffe deutlich über 100. In 13 Proben haben die Experten ein Verhältnis unter 100 gemessen - das kann laut Öko-Test ein Hinweis auf lange gelagerte oder stark verarbeitete Ingwerzutaten sein.

Nichtsdestotrotz wurde kein Ingwer-Shot als "mangelhaft" oder "ungenügend" bewertet. Auch wenn im "True Fruits Ingwer Shot yellow" "ausreichend" das Insektizid Clothianidin nachgewiesen werden konnte, was Bienen und Hummeln schadet und zudem 13 Gramm Zucker pro 100 Milliliter Saft enthält. Was knapp drei Teelöffel sind. Wird die ganze Flasche getrunken, verleibt man sich derart bereits ein Viertel der von der WHO empfohlenen Tageshöchstmenge an Zucker ein.

Im "Rio D'Oro Ingwer Shot" von Aldi fand das Labor Spuren von drei verschiedenen Pestiziden ("befriedigend"). Im "Ready Ingwer Shot mit Apfel & Zitrone" von Penny wurde der Wachstumsregulator Mepiquat nachgewiesen ("ausreichend").

Mit "sehr gut" wurden "Live fresh Ingwer Sturm" und "Rewe to go IngwerShot mit Apfel & Zitrone" für 1,99, beziehungsweise 0,96 Euro bewertet. Beide Produkte konnten in allen genannten Prüfpunkten bestehen. "Gut" und zudem günstig sind unter anderem "Hitchcock Ingwer Shots Grapefruit Limette" für 0,48 Euro und "Solevita Bio Ingwer Shot" von Lidl für 0,38 Euro.