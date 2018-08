Sport

Zweitliga-Aufsteiger landen hart: Kroos zaubert Union zum Auftaktsieg

Gut gespielt, geführt, verloren: Magdeburg kassiert im ersten Zweitliga-Spiel der Klubhistorie eine unglückliche Heimniederlage. Auch Mitaufsteiger Paderborn landet hart in Liga zwei. In Berlin trifft Felix Kroos ähnlich spektakulär wie sein Bruder Toni bei der WM.

1. FC Heidenheim - Arminia Bielefeld 1:1 (1:1)

Der 1. FC Heidenheim hat zum Saisonstart der 2. Fußball-Bundesliga einen Heimsieg verpasst. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt musste sich gegen Arminia Bielefeld mit einem 1:1 (1:1) begnügen. Marc Schnatterer (43.) brachte die Gastgeber in Führung, Joan Simun Edmundsson (45.) glich für die Ostwestfalen aus. Vor 10.500 Zuschauern entwickelte sich ein abwechslungsreiches Spiel, in dem sich die Gäste nicht versteckten. Den Bielefeldern bot sich auch die erste Chance, Andreas Voglsammer scheiterte aber an Torwart Kevin Müller (14.). Diese Möglichkeit war ein Weckruf für die Heidenheimer. Schnatterer (17.) und Robert Glatzel (18.) vergaben aber die Führung. Diese gelang Kapitän Schnatterer nach einer missglückten Abseitsfalle der Gäste, die durch Edmundsson aber noch vor der Pause zum Ausgleich kamen. Die Arminia kam mit mehr Schwung aus der Kabine. Einen Schuss von Manuel Prietl lenkte Müller an den Pfosten (49.). Für Heidenheim verpasste Tim Skarke den zweiten Treffer nur knapp (68.).

1. FC Union Berlin - Erzgebirge Aue 1:0 (0:0)

Felix Kroos hat Union Berlin mit einem Kunstschuss vor einem Fehlstart in die neue Saison bewahrt. Im schwachen Ost-Derby gegen Erzgebirge Aue erzielte der Bruder von Ex-Weltmeister Toni Kroos beim 1:0 (0:0)-Sieg in der 87. Minute das späte Siegtor per direktem Freistoß. Beim Debüt des neuen Trainers Urs Fischer begann Union druckvoll, fand gegen die gut gestaffelten Gäste spielerisch aber selten Lösungen. Für etwas Gefahr sorgte Berlin in der Anfangsphase lediglich aus der Distanz. Aues Coach Daniel Meyer, der seine Mannschaft ebenfalls erstmals in einem Pflichtspiel betreute, hatte die Sachsen defensiv gut eingestellt. Im Angriff war Aue in einer insgesamt schwachen ersten Halbzeit dagegen zu nachlässig. Nach der Pause änderte sich am Spielverlauf wenig. Aue agierte aus einer stabilien Defensive, und Union tat sich im Angriff schwer. Schließlich aber setzte Kroos zum Kunstschuss an.

SV Darmstadt 98 - SC Paderborn 1:0 (1:0)

Darmstadt 98 ist dank Serdar Dursun und Torhüter Daniel Heuer Fernandes mit einem Arbeitssieg in die neue Saison gestartet. Der Ex-Fürther Dursun erzielte beim 1:0 (0:0) gegen Aufsteiger SC Paderborn die Führung (52.), die Heuer Fernandes mit einem gehaltenen Foulelfmeter von Sebastian Schonlau (72.) festhielt. Die "Lilien", die in der vergangenen Saison nur mit Mühe den Klassenerhalt geschafft hatten, sind damit saisonübergreifend sseit zwölf Partien ungeschlagen. Darmstadt begann stark, Dursun (5.) bot sich früh die erste Chance zur Führung. Erst mit zunehmender Spieldauer löste sich Paderborn aus der Umklammerung. In der von zahlreichen kleinen Fouls geprägten Begegnung bekamen die 15.000 Fans nur wenig Torraumszenen zu sehen. Das änderte sich kurz nach der Pause: Tobias Kempe schickte Dursun, der mit einem doppelten Übersteiger an Torhüter Leopold Zingerle vorbeizog und einschob. Auf der Gegenseite vergab Schonlau bei seinem Elfmeter die große Chance zum Ausgleich.

1. FC Magdeburg - FC St. Pauli 1:2 (1:1)

Der dreimalige DDR-Meister 1. FC Magdeburg hat in Liga zwei ein stimmungsvolles, aber sportlich missglücktes Debüt gegeben. Der Aufsteiger und Drittliga-Meister der Vorsaison verlor gegen den FC St. Pauli 1:2 (1:1) und verpasste den erhofften Auftaktsieg. FCM-Torjäger Christian Beck (16.) sorgte in der mit 24.156 Zuschauern ausverkauften Arena mit dem ersten Magdeburger Zweitliga-Tor seit der Wiedervereinigung für Jubelstürme. Christopher Buchtmann (29.) gab für die Hamburger aber kurz darauf die passende Antwort. Marvin Knoll (81.) traf in der Schlussphase mit einem Traumtor per direktem Freistoß zum Pauli-Sieg. "Auf dem Niveau werden Sachen knallhart bestraft", sagte FCM-Trainer Jens Härtel: "Wir haben gesehen, dass wir mitspielen können, das macht uns Mut." Hamburgs Coach Markus Kauczinski sprach von "nervenaufreibenden 94 Minuten."

Quelle: n-tv.de